Lac-Mégantic espère une voie de contournement en 2019

Au final on espère gagner deux ou trois ans sur le processus d'étude en cours pour penser entreprendre la construction en 2019 plutôt qu'en 2022, en conclut le maire de Lac-Mégantic, Jean-Guy Cloutier, qui a pu s'entretenir en privé mercredi matin avec M. Trudeau.

«J'ai vu que M. Trudeau était entièrement d'accord avec nous sur le fait que c'était nécessaire et que les délais sont déraisonnables. On va se mettre au travail pour gagner deux ou trois ans», résume M. Cloutier.

«Je vais parler au ministre des Transports Marc Garneau jeudi et voir avec le député de Mégantic Ghislain Bolduc vendredi à quels ministres provinciaux nous allons nous adresser pour planifier tout ça», continue M. Cloutier, qui était visiblement satisfait de la progression du dossier.

Plus tard en point de presse à l'Université Bishop's, le premier ministre a répété l'engagement pris la veille devant les 600 Sherbrookois qui participaient à sa tournée nationale.

«Nous travaillons très fort pour accélérer le processus, a dit M. Trudeau. J'ai demandé il y a plusieurs mois déjà à notre ministre des Transports Marc Garneau de travailler avec la municipalité et avec la province aussi pour voir si on peut avoir un processus plus rapide et plus efficace que prévu. C'est important de le faire d'une façon responsable et de le faire correctement, mais on s'engage à travailler très fort. J'ai eu une bonne conversation avec le maire Cloutier ce matin (mercredi) sur les façons de travailler ensemble avec le gouvernement du Québec pour accélérer le dossier. On est optimiste que ça s'en vient dans la bonne direction, même s'il y a encore beaucoup de travail. On va avoir des choses à annoncer dans les mois à venir sûrement, mais pour l'instant c'est trop tôt pour en parler.»

La rencontre avec le maire Cloutier, qui devait durer 20 minutes mais qui s'est étiré pendant 45 minutes, a aussi été l'occasion pour le premier ministre d'être sensibilisé à la santé psychologique de la communauté de Lac-Mégantic. À cet effet, les résultats du deuxième volet de l'étude psychosociale de la direction de la santé publique de l'Estrie doivent être rendus publiques très bientôt.