Trudeau échange avec 600 citoyens

Pendant une heure et quart, sur un ton qui se voulait amical et ouvert, M. Trudeau a donné la parole à une douzaine d'entre eux, profitant de leurs questions pour rappeler notamment la politique d'immigration du pays, le programme économique de son gouvernement, et ses engagements à réduire les gaz effet de serre, à défendre les intérêts des agriculteurs canadiens et à investir dans les soins à domicile et les soins de santé mentale.

La soirée a bien commencé pour la Sherbrookoise Ensaf Haïdar, l'épouse du blogueur saoudien Raïf Badawi, qui a eu droit à un court entretien privé avec le premier ministre avant la rencontre publique. Accompagnée des trois enfants du couple et de la coordonnatrice sherbrookoise d'Amnistie internationale Mireille Elchacar, Mme Haidar s'était inscrite et avait fait la file à l'extérieur pour ne pas rater cette occasion d'interpeller Justin Trudeau sur le sort de son mari emprisonné en Arabie Saoudite.

«C'est un miracle d'avoir pu lui parler», a raconté Mme Haidar en se disant encouragée et rassurée par cette rencontre.

«Il travaille beaucoup, mais ça se passe en coulisses. C'est diplomatique et ça se passe à l'abri des médias. Ça nous donne de l'espoir.»

«On espérait simplement avoir une chance de lui poser une question, renchérit Mme Elchacar, alors de le rencontrer, on aurait pas pu rêver d'un meilleur scénario.»

«Maintenant on voudrait que personnellement il y ait des gestes qui accompagnent cette sincérité qu'on sent bien.»

«Nous sommes tous préoccupés par la situation de Raif Badawi, a glissé dans son mot d'ouverture le premier ministre. C'est son cinquième anniversaire de naissance qu'il célèbre en prison et on continue de travailler, d'intervenir à toutes les fois qu'on le peut, pour essayer de l'amener auprès de sa famille. Ça fait partie de l'engagement du Canada à défendre les droits humains dans le monde.»

Les questions se sont ensuite enchaînées, moitié en français, moitié en anglais, amenant toutefois des réponses en français du premier ministre, «parce qu'on est au Québec et que pour que tout le monde comprenne bien», a-t-il justifié.

À une militante anti-pipeline, il a expliqué qu'on ne pouvait plus séparer ce qui est bon pour l'économie de ce qui est bon pour l'environnement, qu'on se devait de bâtir en protégeant l'environnement. «On est en train de réduire les gaz à effet de serre, on est en train de gérer la transition qui va nous permettre de réduire et d'éventuellement éliminer notre dépendance au pétrole, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.»

À une dame qui dénonçait les délais trop longs pour des familles qui attendent d'immigrer au Canada, il a expliqué sa préoccupation de maintenir un système juste et efficace mais qui permet en même temps de rassurer les Canadiens sur leur sécurité et sur les chances de réussite des immigrants qui arrivent au pays.

À une autre citoyenne qui l'interrogeait sur la menace que Donald Trump laisse planer sur les accords commerciaux avec les États-Unis, il a fait valoir que les deux économies étaient étroitement liées et que si des milliers d'emplois au Canada dépendent du commerce avec nos voisins du Sud, des millions d'emplois aux États-Unis dépendent des mêmes relations commerciales. «Si le président pensait imposer des barrières aux frontières, il va voir que beaucoup d'États, de compagnies et de syndicats vont lui dire que ce n'est pas dans l'intérêt de la croissance économique des États-Unis et surtout de la classe moyenne qui a en grande partie aidé M. Trump à gagner.»

Le premier ministre Trudeau doit rencontrer le maire de Lac-Mégantic en privé tôt mercredi matin, avant de s'adresser aux médias à 10h. Il poursuit ensuite sa tournée à Granby.