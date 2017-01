Projet de train : un plan sur le modèle du DIX30

(Sherbrooke) L'homme d'affaires François Rebello ne s'intéresse pas qu'à la mobilité des passagers dans son étude pour l'implantation d'un train entre Montréal, Sherbrooke et Boston. Il étudie aussi les impacts de la présence d'un train sur les terrains du Canadian Pacific (CP), soit la gare de triage sur la rive sud du lac des Nations, si bien que le développement de cette cellule pourrait être bouleversé par une nouvelle liaison ferroviaire.

« Il pourrait y avoir des activités commerciales ou institutionnelles autour de la gare. Ça pourrait donner beaucoup de valeur aux terrains qui se trouvent près du Marché de la gare et le long du lac des Nations. Il reste des terrains qui appartiennent au CP. Je leur ai parlé et ils sont intéressés à s'en départir », explique M. Rebello.

Il cite le projet de développement du Réseau électrique métropolitain de Montréal (REM) qui se développera en parallèle avec le Quartier DIX30. « Nous pourrions faire comme le REM et joindre un plan de développement des terrains à celui du train. Il y a un gros potentiel sur le bord du lac et ça aurait comme bénéfice de décontaminer les terrains. C'est important de les décontaminer parce qu'ils sont près d'un cours d'eau. »

M. Rebello fait aussi référence à la ville de Mont-Saint-Hilaire, où l'ajout d'une gare a eu un effet important sur la valeur immobilière. « Sur ce terrain contaminé, il sera plus difficile d'amener des investisseurs s'il n'y a pas de gare. Et s'il y a plus de valeur, ce sera probablement suffisant pour payer les coûts de décontamination. »

Selon les chiffres avancés par le président de l'entreprise Train-Hôtel, les terrains situés dans un rayon de 500 mètres de la gare de l'Agence métropolitaine de Montréal de Mont-Saint-Hilaire ont connu une hausse de valeur de 13 %. Dans un rayon de un km, la valeur grimpe de 10 % alors que la valeur des terrains situés dans un rayon de 1,5 km a crû de 5 %.

« Quand je vois le monde essayer de développer des centres-ville sans utiliser les gares de trains, je pense qu'ils font erreur. C'est sûr qu'il y a un effet structurant. À Montréal, là où il n'y a pas de métro, les quartiers ont de la misère à se développer. Le fait d'être connecté avec un train contrecarre les effets des centres commerciaux éloignés des centres. Si des gens arrivent régulièrement de Montréal au centre-ville de Sherbrooke, ça augmente la demande pour les terrains du centre-ville. »

Dans son étude, François Rebello identifiera les terrains à potentiel de développement liés à la gare. « Nous le ferons pour chacune des villes où nous arrêterons, mais l'endroit où il semble y avoir le plus grand potentiel, c'est à la gare de triage de Sherbrooke. Ce sera le point central de notre plan, surtout si nous voulons attirer des investisseurs institutionnels comme la Caisse de dépôt. L'immobilier diminue les risques et augmente la valeur. Nous nous sommes inspirés d'une étude effectuée en Californie. »

Pour l'instant, François Rebello s'est entretenu avec le CP, mais n'a pas amorcé les discussions avec la compagnie Supermétal, également établie sur la rue de Courcelette. « Le CP est le plus gros joueur, mais c'est sûr que Supermétal est aussi bien placé... »

La Ville n'a jamais caché ses espoirs de voir l'entreprise déménager ses installations dans le parc industriel.

M. Rebello rappelle qu'il n'est pas promoteur immobilier et que le développement des terrains pourrait dépendre des besoins de la Ville. « Ça pourrait être un mélange de résidentiel et de commercial. L'idéal, c'est un équilibre entre les deux. »

L'arrivée d'un train de passagers à Sherbrooke demanderait aussi des aménagements dans le secteur du Marché de la gare ou la construction d'une nouvelle gare. « Pour le moment, ce n'est pas aménagé pour recevoir un flot important de passagers. La Ville aura son mot à dire là-dessus. »