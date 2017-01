Dans l'intimité des Obama

Créateur d'expériences cinématographiques de réalité virtuelle (VR) et lauréat d'un prix Emmy, Felix & Paul Studios a dévoilé vendredi les premiers résultats d'une expérience Facebook 360 à grande échelle, filmée à la Maison-Blanche avec l'équipe d'Oculus. Cette expérience donne un avant-goût de l'oeuvre de réalité virtuelle immersive 3D complète qui suivra sous peu.

Dans la vidéo intitulée The People's House (« La maison du peuple »), que l'on peut notamment visionner sur la page Facebook de la Maison-Blanche et celle de Felix & Paul Studios, le président Barack Obama et la première dame Michelle Obama nous guident en toute intimité dans neuf célèbres pièces de la résidence qu'ils s'apprêtent à quitter.

« Nous sommes ravis d'avoir pu créer une rencontre intime entre le spectateur et le président Obama dans le bureau ovale et positionner notre caméra exactement à l'endroit où il s'assoit quand il reçoit ses invités », a indiqué par communiqué de presse Félix Lajeunesse, cofondateur et directeur de la création pour Felix & Paul Studios.

« Filmer cette scène fut en immense et rare privilège et nous espérons que l'oeuvre VR aura sur les spectateurs un impact important qui persistera au-delà du départ des Obama », ajoute le Sherbrookois d'origine.

Accès sans précédent

Filmée en novembre et décembre 2016, cette visite virtuelle donne un accès sans précédent à la riche histoire de la Maison-Blanche ainsi qu'aux événements qui ont marqué les deux derniers siècles, y compris les huit années de l'administration Obama.

« L'oeuvre est une exploration de la Maison-Blanche qui transporte le spectateur dans l'espace et le temps, mais aussi dans les souvenirs personnels du président et de la première dame », explique Paul Raphaël, cofondateur et directeur de la création de Felix & Paul Studios.

En effet, que ce soit une rencontre avec le président dans le bureau ovale, l'exploration de la salle de crise ou un moment privilégié avec la première dame dans l'ancienne salle à manger familiale, The People's House enchaîne les anecdotes et les souvenirs personnels des Obama pendant plus de huit minutes.

« Michelle et moi blaguons souvent que nous ne sommes que locataires ici », raconte le président sortant Barack Obama dans le film. « Les propriétaires sont le peuple américain et tous ceux qui ont contribué à l'histoire de cet extraordinaire endroit. Nous voulions nous assurer que tous aient accès à la Maison-Blanche [et] que le plus de personnes possible puissent visiter l'endroit où Lincoln, Roosevelt et Reagan ont pris les décisions qui ont façonné les États-Unis. »

Ce n'était pas la première fois que Felix & Paul Studios collaborait avec la Maison-Blanche. En 2016, le président Obama avait participé à une autre expérience VR, tournée cette fois au Parc national de Yosemite pendant la fin de semaine de la fête des Pères. La vidéo soulignait le centenaire du Service des parcs nationaux américains, en partenariat avec Oculus et National Geographic.

Felix & Paul Studios possède un siège social à Montréal ainsi que des bureaux à Los Angeles, et est le seul studio au monde à offrir une plateforme technologique exhaustive pour la VR.