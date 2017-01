Motoneige : l'Union paysanne s'en prend à l'UPA

Le responsable acéricole de l'Union paysanne en Estrie, Daniel Gaudreau, reproche à l'UPA de prendre « la population en otage » et de se livrer à une campagne de « désinformation » concernant les véritables enjeux de ce dossier.

L'UPA a dénoncé la semaine dernière la réforme administrative du programme de crédit des taxes foncières agricoles (PCTFA) du ministre Pierre Paradis. Selon elle, cette réforme se traduira par une hausse de 30 à 40 % des coûts nets pour plus de 80 % des entreprises agricoles.

Certaines entreprises verront même leur hausse atteindre 100 %, estime l'UPA.

Le syndicat menace de bloquer l'accès à ses terres aux motoneigistes et adeptes de quad si aucun terrain d'entente n'est trouvé d'ici le 1er février.

Or, selon le représentant de l'Union paysanne, les augmentations décriées par l'UPA ne servent qu'à masquer les véritables motifs de cette opposition.

« Le coeur du litige, c'est que dans la nouvelle réforme, le ministre (Paradis) a enlevé aux producteurs agricoles l'obligation de cotiser à l'UPA pour recevoir leur remboursement de taxes. Il est là, le vrai débat. C'est ça qui fait mal à l'UPA... », estime le producteur de sirop d'érable de Scotstown qui milite depuis des années en faveur de la fin du monopole syndicale de l'UPA en agriculture.

L'obligation d'être membre de l'UPA pour avoir droit au remboursement était « une incongruité que le ministre Paradis se devait d'enlever », se réjouit M. Gaudreau. « C'était d'un illogisme épouvantable! »

L'Union paysanne se dit en faveur de la réforme du ministre Paradis. « Le nouveau programme va permettre à 2500 nouvelles petites entreprises agricoles d'avoir droit à un remboursement de taxes. Ce qui n'était pas le cas auparavant », avance M. Gaudreau.

Pas d'unanimité

Le porte-parole de l'Union paysanne estime en outre que la menace de l'UPA de bloquer l'accès à ses terres aux motoneigistes est loin de faire l'unanimité parmi les agriculteurs.

« Actuellement, l'UPA se sert d'une minorité de ses disciples ''teindus'' pour faire mal aux motoneigistes, alors que le vrai débat n'est pas l'augmentation de taxes. De toute façon, aucun producteur agricole n'a encore reçu son compte de taxes, alors il n'y a pas de quoi paniquer... »

M. Gaudreau rappelle que le ministre Paradis a déjà fait amende honorable en nommant le fiscaliste et professeur de l'Université de Sherbrooke Luc Godbout afin de faire la lumière dans ce dossier.

« Le ministre a même dit la semaine dernière à (la radio) 107,7 que si son ministère s'est trompé dans ses évaluations, il va les ajuster. Je suis convaincu qu'il y a moyen de s'entendre pacifiquement, sans prendre la population en otage », insiste-t-il.

« Il ne faut jamais oublier que c'est la population qui achète nos produits et qui paie nos remboursements de taxes à travers ses taxes et ses impôts. Et ce n'est pas en plaçant des photos des députés sur les poteaux qu'on va régler le dossier. C'est une campagne qui nuit à l'image des agriculteurs au lieu de nous aider », croit enfin M. Gaudreau.