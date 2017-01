 Un étudiant de l'UdeS admet une agression sexuelle sur une étudiante 

(Sherbrooke) Un étudiant de l'Université de Sherbrooke a appris d'une condamnation criminelle que « sans oui, c'est non ».

L'individu de 21 ans a plaidé coupable à une agression sexuelle, jeudi, au palais de justice de Sherbrooke, devant le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec.

Visiblement nerveux, Alexandre Bélanger a reconnu les faits du 4 décembre 2015 où il a tenté à trois reprises d'avoir une relation sexuelle avec une étudiante malgré le refus systématique de cette dernière.

Il a signé une déclaration des faits où il a confirmé avoir tenté à trois reprises d'avoir une relation sexuelle avec une jeune femme sans son consentement.

L'étudiant s'est présenté au logement de la victime avec le colocataire de cette dernière après une soirée bien arrosée. La jeune femme y avait passé la soirée à étudier et dormait déjà.

L'homme, alors âgé de 20 ans, qui avait déjà « flirté » avec la victime et qui l'avait déjà embrassée est entré dans sa chambre avec l'intention d'avoir une relation sexuelle avec elle.

Vêtu d'un simple boxer, Bélanger a tenté de l'embrasser, mais la jeune femme a refusé. Il est alors sorti de la chambre.

L'individu est retourné une deuxième fois dans la chambre quelques minutes plus tard, cette fois complètement nu.

Il est allé dans le lit de la victime et lui a touché les fesses et les seins. Cette dernière a refusé les avances et s'est tourné dos à lui. Croyant que la jeune femme s'était endormie, il a quitté à nouveau la chambre.

Quelques instants plus tard, il est retourné une troisième fois dans la chambre de la jeune femme.

Il s'est glissé sous ses couvertures et a tenté de l'embrasser en lui touchant les seins et les fesses. Il est embarqué sur elle et a tenté de pénétrer la jeune femme.

Cette dernière a encore une fois refusé fermement les avances de l'individu. C'est à ce moment qu'il a réalisé qu'il était allé trop loin.

Bélanger s'est alors mis en colère contre la victime et l'a traité de « pas fine », en raison du fait qu'ils s'étaient embrassés par le passé.

La victime a choisi de porter plainte au Service de police de Sherbrooke dans cette affaire et une accusation d'agressions sexuelle a été autorisée en mai 2016.

L'accusé a reconnu sa culpabilité au moment où devait se dérouler l'enquête préliminaire. L'individu de 21 ans a fait un suivi avec un psychologue à la suite de ces événements.

L'avocate de la défense Me Caroline Saint-André de l'aide juridique a demandé qu'un rapport présentenciel soit confectionné dans le dossier de son client.

C'est Me Claude Robitaille qui représente le ministère public dans cette affaire. Les observations sur la peine se dérouleront le 19 juin.