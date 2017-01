 Victime d'un grave accident en Finlande : Marie-Hélène Fortier rapatriée au Québec 

« Je confirme que vendredi matin, un avion ambulance me ramènera au Québec. Je serai à l'hôpital l'Enfant-Jésus, à l'unité de traumatologie », a-t-elle mentionné à ses proches, les intimant au passage à venir lui rendre visite.

Mme Fortier rentrera ainsi au bercail après sept mois de « vagabondage » un peu partout à travers le globe. Son aventure se termine de façon pour le moins imprévue, mais la globe-trotter voit tout de même l'avenir avec optimisme et affirme avoir hâte de retrouver parents et amis demeurés ici.

« J'ai quelques deuils à faire et des souvenirs que je laisse derrière, mais auxquels je veux donner de l'importance et ramener à l'avant-plan. J'ai beaucoup de réhabilitation qui va m'attendre, mais ça me fera vraiment plaisir de revoir les gens que j'aime », a-t-elle ajouté.

De son lit d'hôpital finlandais, Marie-Hélène Fortier n'a pas eu accès aux informations en lien avec la campagne de financement GoFundMe lancée par son amie Cindy Alain afin de payer une partie des frais reliés au déplacement et à l'hébergement de ses parents. Au moment d'écrire ces lignes, l'initiative avait permis d'amasser un peu plus de 17 500 $.

« Pour une raison que j'ignore, je n'ai pas pu avoir accès aux articles et à la fondation qui a été créée, mais je suis tellement touchée, j'en ai pleuré d'amour et de joie. Merci pour vrai », a-t-elle dit.

Rappelons que l'aventurière de 27 ans, qui était en voyage à travers l'Europe et l'Asie, a été victime d'un grave accident de la route en Finlande. Le 24 décembre, vers 16 h45 , sa voiture, conduite par Tomi Koho, un voyageur rencontré en cours de route, a été impliquée dans une collision frontale.

Sur le coup de l'impact, la jeune femme a subi des fractures du crâne, des vertèbres lombaires et cervicales, du bassin et des côtes. Elle a eu les poumons perforés et la rate amochée. Elle a dû être opérée afin de reconstruire son bassin au cours des dernières semaines, une intervention couronnée de succès.