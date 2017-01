Élections municipales : François Proulx affrontera Marc Denault

(SHERBROOKE) Le conseiller Marc Denault aura assurément de l'opposition lors des prochaines élections municipales. François Proulx, technicien pour la municipalité de Cookshire-Eaton mais résidant de Sherbrooke, tentera d'obtenir un premier mandat de conseiller dans le nouveau district 4.4 composé d'une partie des anciens districts de Montcalm et de Beckett.

Indépendant pour le moment, il évalue la possibilité de se joindre à un parti.

Interrogé sur sa préférence entre le Renouveau sherbrookois et le parti Sherbrooke Citoyen, M. Proulx a refusé de se prononcer. « J'ai encore des approches à faire. Je suis en train de structurer mon équipe d'élections. »

Père de deux enfants adultes, dont un qui oeuvre au sein du Service de police de Sherbrooke, M. Proulx amorcera une préretraite en mars 2018. Il se dit fier de sa ville, des écoles, des parcs, de la vie culturelle et des restaurants de qualité.

François Proulx a déjà brigué les suffrages pour un poste de conseiller dans Saint-Élie en 1997. Il affirme avoir participé à deux élections par la suite. « Je suis rendu à un autre niveau d'implication. Je veux participer à la prise de décision.

« Le conseil de ville doit être composé de gens fiers qui sont là pour l'intérêt de la communauté, qui sont là pour faire avancer les projets de développement communautaire et de développement d'affaires. »

M. Proulx sait qu'il affrontera un candidat établi en Marc Denault. « Quand tu te présentes, c'est à toi d'aller à la rencontre des gens. J'ai participé à trois élections. Je sais comment ça fonctionne. Je connais beaucoup de monde dans mon quartier. Je n'ai pas peur du défi. »

D'autres luttes sont déjà annoncées. Jean-François Rouleau et Nicole A. Gagnon convoitent le même siège dans le secteur de l'Université, Claude Charron et Linda Boulanger chercheront tous les deux à succéder à David Price dans Lennoxville, et Robert Pouliot devrait affronter Edwin Moreno dans le secteur d'Ascot.