Cinq morts, huit blessés à l'aéroport de Fort Lauderdale

La police a précisé avoir été alertée à 12 h 55 et a demandé au public de ne plus appeler le numéro d'urgence 911, saturé, pour tenter d'avoir des nouvelles.

Le chef policier n'a pas indiqué non plus les raisons de cet acte de violence dans un pays où les fusillades sont fréquentes, en raison de la forte dissémination d'armes à feu individuelles.

Stéphanie Auclair, une Montréalaise qui se trouvait dans un restaurant du terminal 2, dit avoir été au coeur de la panique.

« J'ai vu une vague de gens courir vers moi et crier ''shooter, shooter! '', a-t-elle raconté. Tout le monde s'est mis à plat ventre, on a utilisé les tables de restaurant comme boucliers. »

« On ne savait pas d'où (les tirs) venaient, donc c'était évidemment la panique », a-t-elle poursuivi, en entrevue avec La Presse canadienne, depuis un hangar de l'aéroport.

Après s'être cachée dans les cuisines, elle dit avoir été dirigée par une employée vers le tarmac, où elle a aperçu un homme détenu par deux gardes de sécurité, menottes aux poignets.

Elle soutient que la foule a été saisie d'un second accès de panique, quelques minutes plus tard. « On se faisait dire qu'il y avait d'autres tirs, a-t-elle lancé. On avait nulle part où se cacher, c'était encore plus stressant. »

Mme Auclair rapporte qu'en début de soirée, les passagers étaient pris en charge selon leur destination et leur arrangement en matière d'hébergement.

Elle qualifie cet encadrement de « confus » et ignore toujours quand elle pourra revenir au pays. La Presse canadienne