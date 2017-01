Un aboutissement en 2017?

Les travaux ont progressé à l'Hôtel Gouverneur de la rue King Ouest, où le chantier a été lancé en 2012. Sur le site internet de la chaîne hôtelière, l'établissement est classé sous l'onglet « ouverture bientôt ». Par le passé, on avait avancé une projection d'ouverture pour 2015, et ensuite 2016. Parallèlement, en face, le Complexe Le Baron a été démoli en 2014 et a été reconstruit depuis. Néanmoins, les travaux nécessitant un permis à l'Hôtel Gouverneur sont terminés, ce qui laisse croire à une ouverture dans la prochaine année. Le permis pour l'installation d'une enseigne extérieure est valide jusqu'en juillet 2017. La direction de la chaîne hôtelière n'a pas rappelé La Tribune pour donner plus de précision. Son site internet décrit toutefois l'établissement comme un hôtel branché, haut de gamme, 4 étoiles, avec un décor moderne. Les coûts du projet étaient estimés à 3,5 M$. L'établissement est fermé depuis 2004.

La boulangerie attendue au 2, rue Wellington Nord, un bâtiment qui a accueilli le Presse Boutique Café jusqu'en 2006, n'a toujours pas ouvert ses portes en 2016, même si une ouverture avait été projetée pour le mois d'août. À l'automne 2014, une affiche était apparue pour annoncer une ouverture l'hiver suivant. De nouvelles informations laissaient croire à une ouverture en septembre 2015 et La Tribune rapportait l'an dernier que des travaux avaient bel et bien lieu à l'intérieur du bâtiment. Lors de son dernier entretien avec le journal, le propriétaire affirmait qu'il annoncerait lui-même l'ouverture de son commerce, au moment opportun, dans une affiche qu'il poserait sur son établissement.

Depuis juillet, la compagnie Capital-Concept, basée dans les Laurentides, est la seule propriétaire des terrains des Sommets de la santé, situés le long de la route 216 en face du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Le site, laissé à l'abandon après la construction d'une rue et d'un carrefour giratoire en 2010, devrait donc voir apparaître ses premières constructions en 2017. Une clinique médicale et 300 unités de logement sont entre autres projetées.

La salle de diffusion intermédiaire destinée à un jeune public au centre-ville constituait une promesse électorale du maire Bernard Sévigny en 2009. Le projet a connu plusieurs retards et devrait toujours voir le jour à côté du Centre des arts de la scène Jean-Besré. Dans les plans du quartier de l'entrepreneur, Well inc., la salle serait implantée à l'angle des rues du Dépôt et Wellington Sud, où un réaménagement de la voie publique est prévu. La salle de 300 places pourrait voir le jour en 2017 d'autant plus qu'un contrat a été octroyé à une firme d'ingénierie pour définir le projet. Le consortium Côté scène n'a toutefois rien annoncé pour le moment.