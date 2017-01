Blessée en Finlande: Marie-Hélène Fortier opérée avec succès

« La grosse opération de Marie-Hélène au bassin a eu lieu ce mardi comme prévu. Elle est déjà de retour à sa chambre sous surveillance médicale. On nous a laissés savoir que tout se serait bien déroulé et qu'elle se porte bien. Ses parents et son frère lui laissent le temps de se reposer et iront lui rendre visite seulement demain. On peut dire, à partir de maintenant, que tout semble aller pour le mieux », raconte sa grande soeur, Stéphanie Fortier.

Malgré les importants progrès, il est encore trop tôt, au moment d'écrire ces lignes afin de déterminer à quel moment son état de santé lui permettra de prendre l'avion pour rentrer au bercail. Rappelons que la globe-trotteuse de Saint-Fortunat, près de Victoriaville, a subi de multiples fractures au crâne, au cou, aux vertèbres et aux côtes.

Ses poumons ont été perforés et sa rate endommagée. Le bassin aussi a subi d'importantes fractures.

Rappelons que la femme de 27 ans a été victime d'une collision frontale, le 24 décembre, vers 16 h 45, alors qu'elle était passagère d'une voiture conduite par Tomi Koho, un voyageur rencontré en cours de périple. Ce dernier ne se rappelle pas de détails de l'accident, on nage encore en plein mystère sur ce qui est survenu.

Un élan de solidarité

Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, Réjean Fortier et Hélène Tardif n'ont ménagé aucune dépense afin de se rendre au chevet de leur fille qui risquait d'y laisser sa peau. Si les assurances paient pour les traitements de Marie-Hélène, les frais encourus par les parents depuis les événements ne sont pas remboursables.

En réaction à cette situation, Cindy Alain, une amie de la victime, a créé une campagne de financement grâce au site internet GoFundMe, une initiative qui a permis d'amasser 14 630 $ en moins de deux semaines. 390 généreux donateurs ont contribué à améliorer le sort de la famille éprouvée jusqu'à présent.