Un service de traiteur sans allergènes ouvre à Sherbrooke

C'est entre autres pour cette raison que Mélany Roxane Coulombe a décidé de créer Clef en bouche, un traiteur spécialisé pour les personnes souffrant d'allergies alimentaires ou de maladies chroniques, qui ouvrira ses portes ce mercredi au 914, rue King Est, à Sherbrooke.

« Tout ce qu'on conçoit en boutique, de la soupe au dessert, est exempt de tous les principaux allergènes, soit arachides, blé, gluten, fruits de mer et poissons, produits laitiers, moutarde, noix, oeufs, sésame, soya et sulfites », énumère Mme Coulombe.

Mère monoparentale de trois garçons, dont l'un a été diagnostiqué diabétique de type 1 il y a quelques années alors qu'il n'avait que 5 ans, Mélany Roxane Coulombe sait que les personnes atteintes de maladies chroniques doivent accorder une attention toute particulière à leur alimentation. C'est pourquoi la propriétaire de Clef en bouche a travaillé avec une nutritionniste du CHUS pour composer le menu de son service de traiteur.

« Nos portions sont calibrées pour qu'elles puissent convenir aux gens qui souffrent d'hypertension, de cancer, d'ostéoporose, d'arthrite, de diabète, etc., explique Mme Coulombe. Et même si on n'est pas allergique ou qu'on ne souffre pas d'une maladie chronique, c'est de la nourriture qui est bonne pour la santé, et ça, c'est bon pour tout le monde ! »

Chaque jour, deux choix de plats - l'un végétarien et l'autre avec de la viande - pour emporter sous forme de boîtes à lunch seront offerts aux clients. Parmi les repas disponibles dès janvier, on retrouve par exemple des quésadillas au poulet, un gratin de quinoa et légumes, des boulettes de dinde à la thaï ou encore du chili végétarien. Ce menu, conçu sur un mois, sera modifié tous les trois mois, en fonction des saisons.

Clef en bouche fera aussi affaire avec la boulangerie de Longueuil Bonbon Collections, qui lui fournira des pâtisseries, ainsi qu'avec la boulangerie montréalaise Baked2Go, qui fournira quant à elle des pains et de la pâte à pizza. Tous ces aliments sont évidemment sans allergènes et véganes.

« Ce n'est pas évident de créer des recettes sans les principaux allergènes, mais à force de faire des recherches, on finit par trouver des bons substituts dans presque tout, note Mme Coulombe. Par contre, pour les pains par exemple, il a vraiment fallu se trouver des partenaires à l'extérieur de la région, parce qu'en Estrie, il existe beaucoup de pains sans gluten, mais la grande majorité contiennent des oeufs et du lait, alors ça ne fonctionnait pas pour nous. »

Dans les années à venir, si son entreprise fonctionne comme elle le souhaite, Mélany Roxane Coulombe aimerait engager du personnel pour donner des conférences et des ateliers culinaires à même le local de Clef en bouche.

« On aimerait aussi rentrer dans les garderies et les écoles, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec de multiples allergies alimentaires », indique-t-elle.