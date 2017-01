Un cocktail météo s'amène sur l'Estrie

« On aime beaucoup jouer au hockey ensemble, et comme on habite juste à côté d'ici, c'est parfait! On est bien contents d'avoir une patinoire toute neuve », disait Steve, un papa de deux garçons venu pratiquer avec ces derniers leur sport préféré lors de la période de hockey libre familial, qui se déroulait entre 14 h et 15 h 25.

Mardi et mercredi, les patinoires seront sans doute beaucoup plus vides, puisqu'un cocktail météo touchera sur l'Estrie. Heureusement, la région risque de s'en tirer plutôt bien en comparaison avec le reste de la province. Le verglas annoncé depuis quelques jours devrait surtout frapper l'Outaouais et les Basses-Laurentides, selon les prévisions d'Environnement Canada.

À Sherbrooke, de 5 à 10 millimètres de neige se changeant en pluie ou en verglas sont attendus en après-midi mardi, suivis d'un risque de pluie verglaçante au cours de la soirée et de la nuit. Mercredi, on recevra une alternance de neige et de pluie, pour un total de 2 ou 3 millimètres de précipitations.