Cellulaire au volant : le coroner Garneau revient à la charge

« Neuf points d'inaptitude, ça va frapper l'imaginaire des gens. Un peu comme on avait fait avec le dépassement d'autobus scolaires. Avant cette mesure, il y avait beaucoup d'incidents reliés au non-respect des indications. Le fait de passer de quatre à neuf points a eu un impact important, on n'a pas besoin de vérifier longtemps », estime l'avocat de profession.

Ce dernier va plus loin en affirmant que les pertinentes, mais coûteuses campagnes de sensibilisation menées par la société d'État se sont avérées être des coups d'épée dans l'eau et que la plus récente étude menée par le CAA - qui révèle que 30 % des conducteurs textent au volant - en est une démonstration flagrante.

« La crédibilité de l'organisme n'est pas à refaire et je considère que c'est représentatif de la réalité. Ça démontre bien l'ampleur du fléau qui existe et que les moyens de sensibilisation utilisés jusqu'à maintenant ne donnent pas les résultats escomptés, dit-il. Ce rapport sera une autre occasion de plus de médiatiser la situation, en espérant que la SAAQ cesse de faire la sourde oreille. »

Selon Me Garneau, il ne serait pas utile d'augmenter les amendes reliées à l'infraction ou encore de réfléchir à la pertinence de rendre l'acte criminel, comme on l'a fait avec l'alcool. Il croit qu'on sauvera temps, et surtout argent, seulement en faisant grimper les points d'inaptitude et, du même coup, les risques de perte de permis de conduire. C'est la deuxième fois qu'il adresse une telle recommandation.

« Je vais encore le recommander et cette fois avec un peu plus de force. Je vais demander à ce que ce soit fait immédiatement. Mon message finira par être compris », continue-t-il.

Un champion de l'Insécurité routière

Sans en dévoiler les détails, Yvon Garneau explique que l'utilisation d'un appareil de téléphonie cellulaire a été contributive dans le décès du conducteur dont fait état le rapport qu'il rendra public en janvier, mais qu'elle n'était pas le seul facteur à considérer.

« Lui, il les avait toutes les infractions. Il conduisait un bazou, avec des pneus trop usés, il avait consommé de l'alcool et circulait trop rapidement. Lui, il n'avait rien compris », statue le coroner.