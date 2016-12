Des activités d'animation annulées dans les CHSLD

« On a changé des activités pour s'adapter et essayer de les uniformiser », souligne-t-elle en faisant allusion à un besoin d'équité. « Ce ne sera jamais uniforme à 100 %. »

« Ce n'est pas tout à fait pareil partout, mais tout le monde a des activités. Les installations n'ont pas toutes le même nombre d'heures d'activités en cours. » Certaines activités avaient lieu avant et n'ont plus lieu, et vice-versa, fait-on valoir.

Une étude de l'Université de Sherbrooke montre qu'on ne répond pas entièrement aux besoins des aînés liés à leur vie sociale, et ce, même s'ils reçoivent « des services d'aide à domicile d'un centre intégré de santé et de services sociaux ».

Selon l'étude publiée dans la revue BMC Geriatrics, « les services à domicile offerts aux aînés en perte d'autonomie se concentrent autour des activités de base (manger, se laver), au détriment des activités sociales », rapporte Pier-Luc Turcotte, l'un des auteurs de l'étude de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'UdeS (FMSS).

« Pour la plupart des aînés interrogés dans l'étude, les besoins les moins comblés concernent les loisirs, l'implication dans la vie communautaire et les relations avec leur entourage. D'autres besoins non comblés incluent le maintien de la forme physique et mentale, et la possibilité de se déplacer dans la communauté. »

« Faute d'adaptation, un homme âgé de 87 ans, qui bénéficiait de services depuis trois ans, a dû faire le deuil de ses activités sportives : "Je me sens prisonnier. Avant, on allait nager, mais maintenant, on ne peut plus rien faire" », rapporte Pier-Luc Turcotte dans un texte publié sur le site de l'UdeS. Ce dernier est l'un des lauréats d'un concours de vulgarisation scientifique qui s'est tenu en 2015.

L'intégration sociale des aînés a pourtant de nombreux bienfaits, dont de retarder la perte d'autonomie et même la mortalité.

On cite également la diminution de médicaments et de l'utilisation des services de santé, de même que des symptômes dépressifs.

Parmi les différentes solutions afin de favoriser leur intégration, on retrouve notamment d'offrir plus d'activités dans les résidences pour aînés.

Le Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrie - CHUS a annoncé, cet automne, l'obtention d'une subvention de plus de 1 M$ sur cinq ans pour favoriser la participation sociale des aînés.

Cette aide financière, octroyée par les Instituts de recherche en santé du Canada, vise le bien-être de tous les aînés, qu'ils aient ou non des incapacités et qu'ils vivent dans la communauté ou qu'ils soient hospitalisés.

La subvention permettra de mieux outiller les organismes communautaires, les intervenants du système de santé, mais aussi les municipalités à mettre en place des activités qui favorisent la participation sociale des aînés.

La professeure Mélanie Levasseur, l'une des auteures de l'étude publiée dans BMC Geriatrics, est responsable du projet de prévention en matière de santé dévoilé cet automne.