Québec écoutera Orford et Owl's Head

(Sherbrooke) Le gouvernement du Québec est en mode écoute en ce qui concerne les projets de développement en gestation aux stations Mont-Orford et Owl's Head. Le premier ministre lui-même, Philippe Couillard, soutient que les deux centres de ski ont un « potentiel très important » et laisse entendre que Québec réfléchira sérieusement à la possibilité de leur apporter une aide financière, si la situation s'y prête.

M. Couillard assure suivre de près les projets de développement que mijotent les stations Mont-Orford et Owl's Head. Il suggère que les deux organisations gagneraient à collaborer davantage. « Sans amputer le parc du Mont-Orford, on est capable de faire travailler ces deux centres-là ensemble », a-t-il lancé lors d'une table éditoriale tenue à La Tribune plus tôt cette semaine.

Par ces paroles, il fait écho aux discussions entreprises par les deux organisations visant à développer une approche commune ou concertée dans certains domaines. Intéressé par le dépôt d'une offre pour acheter Owl's Head à court terme, l'homme d'affaires Gilles Bélanger est persuadé qu'un tel rapprochement serait des plus salutaire.

Philippe Couillard affirme être interpellé fréquemment par les députés du caucus libéral au sujet des stations de ski. « On parle principalement de l'aide nécessaire pour les canons à neige. Le ministre de l'Énergie s'en fait aussi parler toutes les semaines », révèle le premier ministre.

Par ailleurs, M. Couillard estime que les petites stations de ski, tout comme les producteurs maraîchers en serres d'ailleurs, devraient bénéficier de tarifs préférentiels d'électricité, ce qui augmenterait leur compétitivité.

« Ça fait partie de la politique énergétique. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être dans le budget. C'est quelque chose sur lequel la Régie de l'énergie doit se pencher. Pour les centres de ski, c'est surtout en début de saison que les besoins se font sentir », déclare-t-il.

Rencontre avec la ministre

Récemment, la ministre du Tourisme du Québec, Julie Boulet, a pour sa part rencontré des représentants de la région de Magog concernant le développement du Mont-Orford et d'Owl's Head. Le député d'Orford, Pierre Reid, de même que le préfet de la MRC de Memphrémagog, Jacques Demers, et Gilles Bélanger étaient notamment présents à la rencontre.

Mme Boulet s'intéresse à ce que mijotent les deux organisations et elle tente également de bien comprendre quels sont les besoins de l'industrie du tourisme à l'heure à laquelle on tente de stimuler le développement de l'offre touristique hivernale au Québec.

« Ma collègue ministre se ramasse des données en prévision du prochain budget. On a une politique portant sur le tourisme hivernal et on prévoit accorder de l'argent additionnel pour lui donner un nouvel élan. Ce qui est certain, actuellement, c'est que l'implication financière de la MRC de Memphrémagog à Orford est encourageante pour notre gouvernement », explique Pierre Reid.

Gilles Bélanger demeure quant à lui enthousiaste lorsqu'il aborde la question du développement des deux centres de ski. « Avec nos deux montagnes et le lac Memphrémagog, on est capable d'avoir une des plus belles offres quatre saisons au Canada », déclare-t-il.

L'homme d'affaires aurait aimé déposer une offre en vue d'acquérir Owl's Head avec des partenaires avant la fin de 2016. Il indique aujourd'hui que la proposition d'achat en préparation ne sera pas effectuée avant le début de 2017.