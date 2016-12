Évitez les urgences!

C'est la mise au point qu'ont tenu à faire la Dre Marie-Laure Collinge, chef du Département de l'urgence, et Lyne Cardinal, directrice des services généraux du CIUSSS de l'Estrie - CHUS à l'aube des réunions de famille, partys des Fêtes et autres réunions propices à la propagation des virus de tout acabit.

Pour éviter d'encombrer inutilement les urgences, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS a lancé mercredi un guide simplifié permettant aux personnes infectées (gastro-entérite, grippe ou autres) de savoir comment se soigner ou à quels services s'adresser pour recevoir les soins appropriés à son état de santé.

Le guide simplifié est disponible sur Internet (santeestrie.qc.ca/tempsdesfetes) ainsi que dans tous les points de service du CIUSSS de même que dans les pharmacies de la région.

On y rappelle qu'une personne aux prises avec la gastro peut transmettre la maladie tant qu'elle a des symptômes (fièvre, vomissement, diarrhée, etc.) et ce, jusqu'à deux semaines après leur disparition.

Dans le cas de la grippe, la personne infectée peut être contagieuse 24 h avant de présenter des symptômes et jusqu'à 10 jours après leur apparition.

Or, avant de se diriger à l'urgence, plusieurs options sont à envisager. Surtout pour les personnes considérées en bonne santé.

«Une personne en santé ne mourra pas d'une grippe ou d'une gastro-entérite... même si on a l'impression qu'on va effectivement en mourir tellement on est malade», précise Dre Collinge. Dans ce cas, «la première chose à faire, c'est de rester à la maison, de se reposer et, si possible, de s'autotraiter», en recourant d'abord aux médicaments en vente libre tels que Tylenol, Advil ou Gravol. Généralement, les symptômes disparaissent entre 2 et 10 jours.

Dans le cas des personnes vulnérables ou atteintes de maladies chroniques, pulmonaires, immunosupprimées ou en chimiothérapie, la prévention devient prioritaire. C'est le cas aussi des enfants des moins 5 ans et des personnes âgées de 65 ans et plus.

Guide à consulter

Quelle que soit la situation liée à son état de santé, le «Guide simplifié - Besoin de services de santé» a été conçu de façon à permettre à la population de recevoir les soins appropriés à sa situation, indique pour sa part Lyne Cardinal, des Services généraux du CIUSSS.«On demande à la population de consulter le Guide. Non seulement durant la période des Fêtes, mais pendant toute l'année. C'est un guide quatre saisons qui va orienter les gens au bon endroit, selon leur condition».