Les urgences à éviter au temps des Fêtes

(SHERBROOKE) S'il est vrai que les cas de grippe et de gastro-entérite se multiplient durant le temps des Fêtes, il est faux de croire que le seul moyen d'en venir à bout est de se rendre à l'urgence la plus près...

C'est la mise au point qu'ont tenu à faire la Dre Marie-Laure Collinge, chef du Département de l'urgence, et Lyne Cardinal, directrice des services généraux du CIUSSS de l'Estrie - CHUS à l'aube des réunions de familles, partys des Fêtes et autres réunions propices à la propagation des virus de tout acabit.

Pour éviter d'encombrer inutilement les urgences, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHUS a lancé mercredi un guide simplifié permettant aux personnes atteintes de gasto-entérite ou de grippe de savoir comment se soigner ou à quel services s'adresser pour recevoir les soins appropriés à son état de santé.

Le guide simplifié est disponible sur Internet (santeestrie.qc.ca/tempsdesfetes) ainsi que dans tous les points de service du CIUSSS de même que dans les pgarmacies de la région.

On y rappelle qu'une personne infectée par une gastro-entérite peut transmettre la maladie tant qu'elle a des symptômes (fièvre, vomissement, diarrhéé, etc.) et ce, jusqu'à deux semaines après leur disparition.

dans le cas de la grippe, une personne infectée peut être contagieuse 24 h avant de présenter des symptômes et jusqu'à 10 jours après leur apparition.