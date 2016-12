Syrie: «Des centaines de milliers de civils dans l'horreur»

«Peu importe qui bombarde qui, il y a des centaines de milliers de civils qui sont dans l'horreur», souligne Nathalie Plaat, l'une des instigatrices du rassemblement.

La Sherbrookoise s'est jointe aux artistes Carl Beauvais et Abigail Bajofer. « On était réactionnaire au discours ambiant, qui est très indifférent (...) On veut poser un geste symbolique : on sait qu'on n'a pas le pouvoir d'arrêter le massacre des civils. On n'est pas dupes, on n'est pas des sentimentalistes, commente-t-elle. Il faut envoyer le message qu'on exige des standards moraux plus élevés. On fait partie de la génération qui a vu les massacres en Bosnie, au Rwanda... On débarque après et on se dit: ''Oh mon Dieu'' ».

Les instigateurs de l'événement souhaitent aussi dire aux Syriens réfugiés chez nous que nous sommes touchés par ce qu'ils vivent.

Jusqu'ici le conflit en Syrie a fait plus de 300 000 morts, de même que cinq millions de déplacés et réfugiés.