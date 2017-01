Tourner autour du bouchon

Quand vient le temps de quantifier le nombre de bouteilles bouchonnées, les chiffres partent dans tous les sens. Entendons-nous ici pour une moyenne de 5 %. Statistique qui devrait diminuer, puisque l'industrie du liège travaille fort à rehausser son image et la qualité de ses bouchons. Elle investit des sommes colossales dans des technologies de prévention du TCA et autres défauts pouvant altérer le vin. D'ailleurs, l'entreprise portugaise, Amorim, est devenue dernièrement la première productrice de liège au monde à fournir des bouchons de liège naturel avec une garantie TCA non détectable.

Ces dernières années, le bouchon de liège a perdu du terrain au profit de la capsule à vis. C'est la faute, entre autres, à une certaine molécule nommée trichloroanisole (TCA) présente dans certains lièges. À son contact, le vin développe une odeur désagréable de poussière, de carton mouillé ou de liège. L'image du vigneron en a souffert et son portefeuille aussi. Pour les curieux, les mousseux et les portos figurent aussi au registre des victimes.

Saint-Chinian, Clos Bagatelle (Code SAQ : 12 824 998 - 13,05 $)

Les Français sont plutôt conservateurs lorsqu'il s'agit d'embouteiller. Ce Saint-Chinian pourrait bien devenir l'un de vos vins de semaine préférés. Les vins du sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon, sont réputés pour leur caractère généreux et charpenté. Il combine les cépages syrah, grenache et carignan. Cette bouteille gourmande aux arômes de tabac, fruits noirs et épices rehaussera fièrement un mijoté de boeuf.

Italie 2013, Bianco del Camul, Tonon (Code SAQ : 12 782 994 - 20,30 $)

Voici une curiosité composée à parts égales de chardonnay et de pinot gris. Faites aller votre limonadier sur ce blanc riche et intense. Dans le verre, ça sent les noix, l'érable et la mangue séchée. Le tout a subi un élevage en petites barriques pendant 6 à 8 mois. D'où cette fine trame oxydative qui rappelle un peu les vins jaunes du Jura. La bouche grasse termine sur une finale assez persistante. Ce blanc appelle un saumon laqué à l'érable.