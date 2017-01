 Le CIUSSS de l'Estrie harmonisera ses tarifs de stationnements 

Alors que le prix était fixé à 6,25 $ pour la journée à partir de la 31e minute pour se stationner au CHUS-Fleurimont, il en coûtera dorénavant 7,50 $, mais à partir de la cinquième heure pour en faire autant. L'usager devra payer 2,50 $ s'il utilise un stationnement pendant une heure, 5,00 $ s'il l'utilise une deuxième heure et 6,50 $ pour une utilisation allant jusqu'à quatre heures. Un usager qui doit se déplacer d'un centre à un autre pour effectuer des tests ou recevoir des traitements pourra également utiliser le même coupon de stationnement.

« On trouve que c'est en toute équité avec le concept d'utilisateur-payeur, ce qui veut dire que si tu n'es pas là longtemps, tu payes moins cher. Tu es là plus longtemps, on fait l'entretien du parc de stationnements en conséquence de son utilisation donc la tarification est plus grande », explique la présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Johanne Turgeon.

« La plupart de nos usagers sont dans nos installations pour moins de deux heures ou moins de trois heures, dépendant d'où ils sont. Il y en a qui y sont plus longtemps, mais le tarif qui est appliqué pour cette portion d'heure là est très réduit. C'est un volet qui a été très apprécié par le comité des usagers de nos différentes installations. On perçoit ça comme un bon coup pour nous », ajoute-t-elle.

Après la réflexion amorcée il y a environ un an, la nouvelle politique des stationnements ainsi que la tarification qui en découle ont été entérinées jeudi soir par le conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Le CIUSS régional compte 14 établissements et une multitude de points de services, ce qui représente plus d'une centaine de stationnements qui seront touchés.

Les installations ont été réparties en deux zones pour établir la tarification : les établissements de Sherbrooke et Granby, l'Hôpital de Magog ainsi que l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et l'Édifice Chelseau, à Cowansville, composeront la zone 1 (voir tableau) tandis que les installations de La Pommeraie, Memphrémagog, Val-Saint-François, Haut-Saint-François, Coaticook, Des Sources et du Granit composeront la zone 2, où les stationnements seront gratuits. Les usagers de l'Hôpital de Lac-Mégantic bénéficieront quant à eux d'un tarif particulier correspondant à la moitié de ce qu'il en coûte pour se stationner dans les espaces de la zone 1.

Selon les estimations, les tarifs permettraient de générer 8 M$ de revenus annuellement, ce qui est pratiquement équivalent aux revenus obtenus par les années passées. Les tarifs seront toutefois indexés à l'indice du prix à la consommation pour assurer la stabilité des revenus. La moitié de l'enveloppe sera consacrée aux «opérations régulières» tandis que l'autre moitié sera consacrée aux améliorations. Une vingtaine de stationnements seraient problématiques ou en mauvais état, au dire de Johanne Turgeon.

« Il y a deux types de dépenses entourant les stationnements. Il y a les opérations régulières, comme le déneigement, le déglaçage, le lignage des stationnements, l'identification visuelle. Il y a aussi les dépenses qui sont plus occasionnelles, comme la réfection des stationnements, leur modernisation ou leur agrandissement ou leur développement. Toutes ces dépenses doivent être autofinancées. »