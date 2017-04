 C'est quoi une agence d'importation? 

Les agences d'importation au Québec sont nombreuses. Il y en aurait plus de 200. Une soixantaine d'entre elles sont regroupées sous le chapeau de l'Association québécoise des agences de vins, bières et spiritueux (AQAVBS). Celles-là détiennent 95 % des vins proposés à la SAQ.

Un producteur étranger qui souhaite commercialiser ses produits au Québec, ou ailleurs, doit composer avec la distance, la langue et la législation sur les alcools. C'est ici que les agences d'importation interviennent. Elles sont le prolongement des vignerons, brasseurs et distillateurs en sol québécois. Elles aident les producteurs à se tailler une place sur les tablettes de la SAQ et agissent comme représentant commercial auprès des restaurants, hôtels et particuliers. Chaque agence possède son identité, sa philosophie et son style. Ainsi, certaines agences seront plus portées sur le bio, la nature, les petites productions, etc.

Sans le savoir, vous en connaissez déjà quelques-unes. Certaines s'affichent fièrement par un petit autocollant apposé sur l'étiquette du devant et d'autres plus modestement, sur l'étiquette de derrière. Les agences Balthazard, Oenopole et Rézin sont d'ailleurs facilement repérables sur les tablettes. Portez attention lors de votre prochaine visite à la SAQ. Voilà une façon de magasiner différemment.

Vous êtes tombé sous le charme d'une agence? Sachez que vous pouvez facilement trouver leur portfolio sur leur site web. Autrement, envoyez-leur un courriel ou un petit coup de fil pour obtenir leur liste de produits. Un vin hors SAQ vous fait de l'oeil? Bienvenue dans le réseau de l'importation privée! Ça, par contre, je vous en parlerai plus en détail une autre fois.