Caroline Chagnon

La Tribune La Tribune Suivre @@CarolineChagno1 CHRONIQUE / Le vin est à la mode. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous y intéresser et pas qu'un peu... passionnément! On le retrouve partout, même à l'écran. Je vous invite à terminer l'année sur une note plus légère, avec une liste non exhaustive de documentaires sur le vin à vous mettre sous la dent pendant les vacances.

Red Obsession (2013) En voici un qui porte un regard troublant sur la ruée des Chinois vers les grands crus bordelais. Devenus premiers importateurs de vins de Bordeaux, les Chinois élèvent le prix des bouteilles à des sommets jamais atteints. Même les Américains ne peuvent plus rivaliser. Un peu embêtant dans un secteur où l'offre est tributaire des aléas de Dame Nature et restreinte à des terroirs bien définis. Accord suggéré : Bordeaux 2014, Château Lamartine (Code SAQ : 11374358 - 17,60 $) Restez dans le ton avec ce Bordeaux rouge aux arômes d'épices, de mûres et de cendres. Les tannins fermes et sa belle fraîcheur vous aideront à digérer vos montées de lait. Exclusivité SAQ Dépôt. Sour Grapes (2016) Celui-là révèle les dessous de l'une des plus grandes escroqueries du monde du vin. Rudy Kurniawan, un jeune indonésien sorti de nulle part et nouvellement débarqué aux États-Unis, vend de grands crus contrefaits à de riches collectionneurs. Il aura arnaqué ses victimes à coups de millions de dollars avant d'être arrêté, puis emprisonné. Accord suggéré : Bordeaux 2015, Château Suau (Code SAQ : 11015793 - 17,90 $) À déguster avec une bouteille à l'acidité bien vive comme ce sauvignon blanc bio, ample et vif. Ses notes d'agrumes feront bon ménage avec un plateau de fruits de mer. Somm (2012) Pour devenir Master Sommelier, il faut se soumettre à l'un des examens les plus difficiles au monde. Quatre hommes se consacrent, pour le meilleur et pour le pire, à tout connaître du vin afin de réussir l'ultime test et rejoindre l'élite des sommeliers. Ne manquez pas sa suite : Somm into the bottle. Accord suggéré : Alsace 2015, Trilogie, Barmès Buecher (Code SAQ : 12254420 - 21,55 $) Cet alsacien sec, composé des pinot blanc, riesling et pinot gris, offre de joyeux arômes de miel et de fruits du verger. La bouche est fraîche et longue. En plus, c'est biodynamique!

