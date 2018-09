Iran: 24 morts dans un attentat visant un défilé militaire

Vingt-quatre personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées samedi dans une attaque contre un défilé militaire dans le sud-ouest de l'Iran pour lequel Téhéran a accusé un « régime étranger » soutenu par Washington.

Qualifié de « terroriste » par les autorités iraniennes, l'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, a fait également des dizaines de blessés, dont certains dans un état grave.

Il survient dans un climat de tensions très fortes entre l'Iran et les États-Unis, qui s'apprêtent à intensifier début novembre leurs sanctions contre la République islamique.

L'attaque a été menée en début de matinée à Ahvaz, la capitale de la province du Khouzestan, peuplée majoritairement d'Arabes.

« Des terroristes recrutés, entraînés et payés par un régime étranger ont attaqué Ahvaz [...] L'Iran considère que les parrains régionaux du terrorisme et leurs maîtres américains sont responsables de telles attaques », a écrit le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, avaient accusé plus tôt les assaillants d'être liés à un groupe séparatiste arabe soutenu par l'Arabie saoudite.

« L'Iran réagira rapidement et fermement pour défendre des vies iraniennes », a encore mis en garde M. Zarif sur Twitter.

« Nourris par l'Arabie saoudite »

« Le nombre des martyrs tués dans l'attaque terroriste s'élève à 24, dont des femmes et des enfants parmi les spectateurs, et ce bilan pourrait empirer dans la mesure où les blessés sont dans un état critique », écrit l'agence officielle Irna.

« Plus de 53 personnes ont été blessées et admises dans différents hôpitaux », ajoute Irna.

« Parmi les martyrs, il y a une fillette et un ancien combattant qui a été tué sur sa fauteuil roulant », a déclaré le général de brigade Abolfazl Shekarchi, porte-parole des forces armées iraniennes, sur la télévision d'État.

« Sur les quatre terroristes, trois ont été envoyés en enfer sur les lieux de l'attaque et le quatrième, qui avait été blessé et arrêté, a rejoint l'enfer peu à près du fait de la gravité de ses blessures », a ajouté ce général des Gardiens de la Révolution.

Cité plus tôt par l'agence semi-officielle Isna en début d'après-midi, Ali-Hossein Hosseinzadeh, vice-gouverneur de la province du Khouzestan, avait indiqué qu'un journaliste et « huit ou neuf militaires » figuraient parmi les morts.

Selon plusieurs médias iraniens, les assaillants étaient vêtus de treillis militaires.

« Ceux qui ont ouvert le feu sur les gens et les forces armées sont liés au mouvement al-Ahvazieh », a déclaré Ramezan Sharif, porte-parole des Gardiens de la Révolution cité par Isna.

« Ils sont nourris par l'Arabie saoudite, et ils ont essayé de faire de l'ombre à la puissance des forces armées » iraniennes, a-t-il ajouté.

L'attentat a eu lieu alors que l'Iran marque la Journée nationale des forces armées, qui commémore chaque 22 septembre le déclenchement, par Bagdad, de la guerre Iran-Irak (1980-1988) et la résistance de la « défense sacrée » iranienne lors de cette « guerre imposée », selon la phraséologie officielle.

L'Iran a été le théâtre ces dernières années de plusieurs attaques, visant notamment les Gardiens de la Révolution.

Valeur de nos missiles

Le 20 juillet 2018, au moins 10 membres des Gardiens de la révolution avaient été tués dans une attaque menée par des insurgés contre l'une de leurs bases dans le Kurdistan iranien, dans le nord-ouest du pays.

Le 7 juin 2017, des hommes armés et des kamikazes avaient attaqué le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran, faisant 17 morts et des dizaines de blessés, les premières attaques revendiquées par le groupe État islamique (EI) en Iran.

Les Gardiens de la Révolution avaient alors dénoncé l'« implication » de l'Arabie saoudite et des États-Unis dans les attentats.

Accusé par Washington de déstabiliser le Moyen-Orient, l'Iran est dans le collimateur des États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui a rétabli des sanctions contre Téhéran et annoncé son retrait de l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien.

L'Arabie saoudite, alliée des États-Unis, est le grand rival régional de l'Iran, les deux pays s'opposant sur de nombreux dossiers au Moyen-Orient, notamment dans les conflits en Syrie et au Yémen.

Dans un discours à Téhéran samedi peu avant l'annonce de l'attentat, le président iranien Hassan Rohani a déclaré que son pays augmenterait « jour après jour » ses « capacités défensives », faisant référence aux missiles que développe son pays et qui inquiètent les Occidentaux.

« Nous ne réduirons jamais nos capacités défensives [...] nous les augmenterons jour après jour », a déclaré M. Rohani en présidant un défilé militaire à Téhéran.

« Le fait que vous soyez en colère contre nos missiles montre que ce sont nos armes les plus efficaces », a-t-il ajouté, « grâce à ce que vous avez dit, nous connaissons désormais la valeur de nos missiles ».