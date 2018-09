L'ONU alerte sur la situation «catastrophique» à Gaza

«C'est catastrophique à Gaza. Maintenir des gens dans un système de pauvreté organisé (...) avec en plus le contraste de la richesse qui les entoure, ça devient de plus en plus intenable», a déclaré Isabelle Durant, secrétaire générale adjointe de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) lors d'une conférence de presse de présentation du rapport.

Dans ce rapport, la CNUCED estime que les perspectives de croissance de l'économie palestinienne, profondément dépendante d'Israël et de l'aide internationale, ne sont «guère encourageantes».

Le rapport pointe «les risques qui se profilent à l'horizon politique et l'évolution défavorable de l'aide, de la reconstruction de Gaza et de l'expansion de la consommation financée par le crédit».

En 2017, avant l'annonce américaine de supprimer toute aide à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), le soutien des donateurs avait déjà fortement diminué (-10,5% par rapport à 2016) pour ne plus représenter qu'un tiers de ce qu'il était en 2008, atteignant 720 millions de dollars, selon le rapport.

Les experts notent aussi que «l'établissement de colonies israéliennes illégales et l'annexion de terres palestiniennes se sont accélérés» tandis que «Gaza continue de glisser sur la pente du développement».

Reflet de la faible croissance du Produit intérieur brut (PIB) palestinien, le chômage est passé de 26,9% en 2016 à 27,4% (le plus élevé du monde) en 2017 - 18% et 44% en Cisjordanie et à Gaza, respectivement, selon la CNUCED.

La Cisjordanie est occupée par l'armée israélienne qui en contrôle les accès. Territoire enclavé entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée, la bande de Gaza est soumise depuis plus de dix ans à un blocus israélien dirigé contre le mouvement islamiste Hamas.

Gaz naturel

En 2012, l'ONU a mis en garde contre le fait que si l'évolution de la situation n'était pas inversée, Gaza serait «inhabitable - inadaptée à la vie humaine - en 2020». Depuis, selon le rapport, tous les indicateurs socioéconomiques se sont dégradés et les conditions à Gaza se sont détériorées.

Et l'arrêt de l'aide américaine va créer «plus de misère», a prévenu Mahmoud Elkhafif, coordinateur du programme d'assistance de la CNUCED aux Palestiniens.

Dans son rapport, la CNUCED met également en avant «des preuves de l'annexion progressive de grandes parties de la Cisjordanie, y compris le transfert de population dans les colonies de peuplement et de l'expulsion de la population palestinienne».

La CNUCED fait ainsi état de l'investissement de plus de 19 milliards de dollars dans la construction de colonies de peuplement, de l'élargissement de la compétence juridique interne d'Israël aux colons et de la multiplication des mesures économiques, sociales, politiques et administratives qui renforcent encore l'intégration des colonies de peuplement dans le système public israélien.

Pour assurer une reprise durable de l'économie palestinienne, «Israël doit lever le blocus, Gaza et la Cisjordanie doivent être réunifiées sur le plan économique et il faut en priorité s'attacher à surmonter la crise de l'énergie», selon la CNUCED, qui propose de permettre à l'Autorité nationale palestinienne d'exploiter les gisements sous-marins de gaz naturel découverts dans les années 1990 en Méditerranée.