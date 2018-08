Raid aérien au Yémen : le Conseil de sécurité de l'ONU veut une enquête «crédible»

L'ambassadrice britannique à l'ONU Karen Pierce, qui préside le Conseil et s'exprimait en son nom, a déclaré à des journalistes, après une réunion à huis clos sur le Yémen, sa «grande préoccupation» et appelé à «une enquête crédible et transparente».

Plus tôt vendredi, la coalition militaire sous commandement saoudien, qui intervient au Yémen contre les rebelles Houthis, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur le raid.

Le Conseil de sécurité n'a pas ordonné le lancement d'une enquête séparée, mais «va maintenant discuter avec l'ONU et d'autres pour voir comment l'enquête peut avancer au mieux», a précisé Mme Pierce.

Une position critiquée par l'ONG Human Rights Watch (HRW), qui aurait souhaité que le Conseil demande l'ouverture d'une enquête indépendante.

«La triste vérité est que l'on a donné aux Saoudiens l'opportunité d'enquêter eux-mêmes et les résultats sont risibles», a commenté Akshaya Kumar, directrice adjointe de HRW pour l'ONU.

Cette réunion du Conseil avait été demandée par la Bolivie, les Pays-Bas, le Pérou, la Pologne et la Suède, tous des membres non permanents du Conseil de sécurité.

Avant la réunion, les Pays-Bas avaient insisté sur le fait que l'enquête devait être indépendante, laissant entendre que la décision de la coalition de lancer une investigation était insuffisante.

«Nous avons vu les images des enfants qui sont morts», a déclaré à la presse l'ambassadrice adjointe des Pays-Bas à l'ONU, Lise Gregoire-van Haaren.

«Ce qui est crucial maintenant, c'est d'avoir une enquête crédible et indépendante», a-t-elle ajouté.

Le Conseil de sécurité n'a pas spécifié si l'enquête devait être indépendante, comme l'a demandé le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres jeudi.