L'Égypte veut une « solution à deux États » en Palestine

Le conseiller et gendre de M. Trump, Jared Kushner, et l'émissaire spécial Jason Greenblatt se trouvent au Caire jeudi, dans le cadre de cette tournée qui vise à relancer un processus de paix entre Israéliens et Palestiniens.

M. Sissi a défendu « la solution à deux États sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de la Palestine », selon un communiqué de la présidence égyptienne.

Donald Trump a annoncé le 6 décembre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision qui a provoqué l'ire des Palestiniens et suscité une large réprobation internationale. Le 14 mai, les États-Unis ont transféré de Tel-Aviv à Jérusalem leur ambassade en Israël.

MM. Kushner et Greenblatt « ont discuté de la coopération croissante entre les États-Unis et l'Égypte, de la nécessité de faciliter l'aide humanitaire à Gaza et des efforts de l'administration Trump pour faciliter la paix entre Israéliens et Palestiniens », a de son côté indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué publié par l'ambassade américaine au Caire.

Le président Sissi leur a indiqué que l'Égypte maintenait des « contacts permanents avec les parties concernées afin de faire avancer les efforts pour relancer les négociations ».

Le chef de l'État égyptien a également fait état des efforts du Caire pour la « réconciliation palestinienne », entre le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle Gaza, et le Fatah, à la tête de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie.

Quelques jours avant la tournée de ces deux responsables, l'Autorité palestinienne a affirmé que les efforts de paix américains étaient « voués à l'échec ».

Elle a gelé il y a plusieurs mois les contacts avec Washington en raison de ce qu'elle considère comme le parti pris outrancièrement pro israélien de l'administration Trump.

MM. Kushner et Greenblatt sont arrivés mardi en Jordanie, où ils ont rencontré le roi Abdallah II, puis ont vu le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, mercredi à Riyad.

Cette tournée, qui se déroule dans la plus grande discrétion, doit encore les mener en Israël et au Qatar, selon des médias.