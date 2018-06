Le régime de Bachar al-Assad n'est plus à l'abri de représailles, dit Nétanyahou

Agrandir

«Je pense que M. Assad devrait prendre ceci en considération (...) Maintenant que la guerre est finie, que Daech est fini et qu'il invite l'Iran ou lui permet de venir avec l'intention d'attaquer Israël, de potentiellement détruire Israël à partir du territoire syrien, il n'est plus à l'abri, son régime n'est plus à l'abri», a dit le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

AP