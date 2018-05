L'UE dénonce le projet de démolition d'un village palestinien

L'Union européenne a demandé jeudi à Israël de revenir sur sa décision de construire de nouveaux logements de colons et de démolir un village de Bédouins palestiniens en Cisjordanie occupée, qui a ses yeux porte un coup à toute perspective de règlement du conflit.

«L'approbation des plans pour la construction de près de 2000 unités de colonisation en Cisjordanie et l'intention de démolir la communauté palestinienne de Khan Al-Ahmar (...) compromettent sérieusement la viabilité d'une solution négociée à deux États (israélien et palestinien) et les perspectives d'une paix durable», a affirmé la porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.

«Construire de nouvelles colonies pour les Israéliens tout en démolissant des maisons palestiniennes dans la même zone ne fera que renforcer la réalité d'un seul État (israélien), des droits inégaux, une occupation perpétuelle et le conflit», a affirmé la porte-parole, Maja Kocijancic, dans un communiqué.

«L'UE attend des autorités israéliennes qu'elles reconsidèrent et annulent ces décisions», a-t-elle poursuivi, précisant que «la question a été soulevée directement auprès des autorités israéliennes».

La justice israélienne a autorisé la semaine dernière le ministère de la Défense à détruire le village de bédouins de Khan al-Ahmar, en Cisjordanie occupée, jugeant qu'il avait été construit sans permis.

Ce village, qui compte 180 habitants, est situé à proximité de plusieurs colonies israéliennes à l'est de Jérusalem.

Israël a par ailleurs approuvé mercredi la construction de 1958 nouveaux logements pour colons en Cisjordanie, selon l'ONG israélienne la Paix Maintenant, opposée à l'occupation des Territoires palestiniens.

Les colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est (annexée par Israël) sont illégales au regard du droit international.

Elles sont considérées par une grande partie de la communauté internationale comme faisant obstacle à la paix avec les Palestiniens, ce que conteste le gouvernement israélien.