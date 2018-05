Ambassade des États-Unis à Jérusalem: appels à la retenue après les heurts à Gaza

«La responsabilité de ces morts tragiques repose entièrement sur le Hamas», qui a provoqué «intentionnellement et cyniquement cette réponse» d'Israël, a déclaré Raj Shah, le porte-parole adjoint de la présidence américaine.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a lui aussi dénoncé cette «organisation terroriste» et martelé que «tout pays a l'obligation de défendre son territoire».

Le président palestinien Mahmoud Abbas a de son côté dénoncé un «massacre».

L'Afrique du Sud a été jusqu'à rappeler son ambassadeur en Israël en raison des violences contre les Palestiniens.

De nombreux pays, dont la Grande-Bretagne, la France et la Russie, ont pour leur part réprouvé l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, dont le transfert avait été désavoué par 128 des 193 pays membres de l'ONU.

L'inauguration lundi a suscité une manifestation de dizaines de milliers de personnes dans la bande de Gaza. Plus de cinquante ont été tuées par les soldats israéliens à la frontière.

«Les responsables de ces violations flagrantes des droits de l'Homme doivent rendre des comptes», a commenté le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme de l'ONU Zeid Ra'ad Al Hussein. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s'est dit «particulièrement inquiet» de la situation.

Amnesty International a dénoncé une «violation abjecte» des droits de l'Homme et des «crimes de guerre» à Gaza. Human Rights Watch (HRW) a évoqué «un bain de sang que n'importe qui aurait pu voir venir».

- Grande-Bretagne: «Nous appelons au calme et à la retenue pour éviter des actions destructrices pour les efforts de paix», a déclaré un porte-parole de la première ministre Theresa May.

- France: La France condamne «les violences» et son président, Emmanuel Macron, «parlera à tous les acteurs de la région dans les prochains jours», a annoncé la présidence française.

- Union européenne: «Nous demandons à toutes les parties d'agir avec la plus grande retenue», a déclaré Federica Mogherini, qui dirige la diplomatie européenne.

- Russie: Interrogé pour savoir si le transfert de l'ambassade des États-Unis faisait redouter à la Russie une aggravation de la situation dans la région, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a répondu: «Oui, nous avons de telles craintes, nous l'avons déjà dit». «Le sort de Jérusalem doit être décidé par un dialogue direct avec les Palestiniens», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

- Afrique du Sud: «En raison du caractère grave et aveugle de la dernière attaque israélienne, le gouvernement sud-africain a décidé de rappeler l'ambassadeur Sisa Ngombane avec effet immédiat», a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

- Koweït: «Nous condamnons ce qui s'est passé», a déclaré l'ambassadeur du Koweït à l'ONU, Mansour al-Otaibi, dont le pays a appelé à une réunion mardi du Conseil de sécurité des Nations unies.

- Canada: «C'est inexcusable que des civils, des journalistes et des enfants aient été des victimes», a réagi la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

- Turquie: «Malheureusement, les États-Unis se sont placés du côté du gouvernement israélien dans ce massacre de civils et sont devenus complices dans ce crime contre l'humanité», a estimé le premier ministre Binali Yildirim.

- Égypte: Le ministère des Affaires étrangères a qualifié les personnes tuées de «martyres» et mis en garde contre une «escalade». Le grand mufti Shawki Allam a dénoncé, avec l'ouverture de l'ambassade des États-Unis, «un affront direct et clair aux sentiments de plus d'un milliard et demi de musulmans sur terre», qui «ouvre la porte à davantage de conflits et de guerres dans la région».

- Arabie Saoudite: «L'Arabie saoudite condamne avec force les tirs des forces d'occupation israéliennes contre des civils palestiniens désarmés», a dit son ministère des Affaires étrangères, sans évoquer l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem.

- Iran: «Le régime israélien massacre de sang-froid d'innombrables Palestiniens qui manifestent dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde», a affirmé le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif, avant de proclamer que c'est «un jour de grande honte».

- Syrie: «La Syrie condamne (...) le massacre» de «civils palestiniens non armés», a déclaré une source au ministère des Affaires étrangères.

- Belgique: «J'appelle à éviter tout usage disproportionné de la force», a écrit le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders.

- Norvège: Pour la ministre des Affaires étrangères, Ine Eriksen Soreide, «il est inacceptable de tirer à balles réelles sur des manifestants».

- Brésil: «Le Brésil lance un appel à la modération, à la paix», a réagi son président Michel Temer qui a déploré «les terribles violences».

- Organisation de la coopération islamique (OCI): L'OCI, formée de 57 membres, a qualifié d'«illégale» la décision américaine qui «porte atteinte aux droits historiques du peuple palestinien».

- Maroc: Le roi Mohammed VI a dénoncé une «décision unilatérale».