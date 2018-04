Israël rend inutilisable un long tunnel partant de Gaza

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir mis hors d'usage un long tunnel reliant le nord de la bande de Gaza au territoire israélien, après plus de deux semaines d'affrontements meurtriers à la frontière.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a affirmé dans un communiqué qu'il s'agissait du tunnel «le plus long et le plus profond découvert jusque là» par l'armée israélienne qui en a détruit cinq ces derniers mois.

Les tunnels aux mains de groupes armés palestiniens passant sous la barrière de sécurité qui ferme hermétiquement la frontière israélienne de Gaza ont constitué une arme redoutée pendant la guerre de 2014, et leur destruction s'est imposée comme l'un des objectifs prioritaires de l'État hébreu.

Le tunnel détruit durant le week-end franchissait de plusieurs mètres la frontière, mais n'était pas encore doté d'un point de sortie, a affirmé à la presse le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus.

Israël a mis hors d'usage ce tunnel, qui était relié à plusieurs autres dans la bande de Gaza, en le remplissant d'une substance dont la nature n'a pas été précisée, sans avoir recours à l'explosif.

«Nous l'avons rempli d'une substance qui va le rendre inutilisable pendant une très longue période», a souligné le porte-parole, précisant que, selon les premières estimations, ce tunnel s'étendait «sur plusieurs kilomètres sous la bande de Gaza».

L'entrée du tunnel se trouvait dans le secteur de Jabaliya, dans la partie nord de la bande de Gaza, et il se dirigeait vers le kibboutz (village collectiviste israélien) de Nahal Oz.

Cette annonce intervient dans un contexte de vives tensions dues à la mort, depuis le 30 mars, de 34 Palestiniens sous les balles israéliennes lors de manifestations à la frontière de la bande de Gaza.

Le porte-parole de l'armée a précisé qu'Israël surveillait la construction du tunnel depuis quelque temps. Selon lui, les islamistes du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza ont commencé à le creuser après la dernière guerre de 2014 dans l'enclave palestinienne.

La bande de Gaza est soumise à un strict blocus israélien depuis plus d'une décennie, tandis que la frontière avec l'Égypte est fermée la plupart du temps.

Israël construit une barrière souterraine massive qu'il compte avoir achevée d'ici la mi-2019 autour de Gaza, pour contrer la menace d'incursions palestiniennes. Censé s'étendre sur 65 km quand il sera terminé, ce mur de béton sera équipé de senseurs pour détecter les éventuelles activités de terrassement sous le sol.

Une barrière de huit mètres de haut doit être érigée en surface sur ce mur souterrain.