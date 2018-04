Heurts à Gaza: 2 Palestiniens tués et 250 blessés

Deux Palestiniens ont été tués vendredi par des balles tirées par des soldats israéliens et quelque 250 ont été blessés lors de heurts à la frontière entre Israël et Gaza, a rapporté le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne.

Un Palestinien a été tué à l'est de la ville de Gaza et un autre à l'est de Khan Younès, dans le sud de l'enclave palestinienne, a précisé le ministère dans un communiqué.

Quelque 250 autres Palestiniens ont été blessés par balles ou par des tirs de gaz lacrymogènes, a-t-il ajouté.

Des milliers de Palestiniens participent à de nouvelles protestations le long de la frontière entre Gaza et Israël, une semaine après des violences lors de manifestations similaires qui avaient coûté la vie à 19 Palestiniens.

Israël avait prévenu que les consignes de tir resteraient les mêmes que celles données le 30 mars, malgré les critiques de l'ONU et de l'Union européenne sur l'usage par Israël de balles réelles.

L'armée israélienne a affirmé vendredi dans un communiqué qu'« environ 10 000 Palestiniens prenaient part à des heurts à cinq endroits le long de la frontière avec la bande de Gaza ».

Plusieurs manifestants ont « tenté d'endommager et de franchir la barrière de sécurité sous un écran de fumée créé par les pneus enflammés », a-t-elle ajouté.

Des engins explosifs et des cocktails Molotov ont également été lancés par les manifestants, a affirmé l'armée, en précisant que ses forces ripostaient « avec les moyens antiémeutes et par balles, conformément aux règles d'engagement ».