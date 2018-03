L'Iran a «neutralisé les plans» américains dans la région, dit l'ayatollah Khamenei

«Ceux qui s'ingèrent dans toutes les affaires du monde protestent et disent "pourquoi l'Iran intervient-elle dans les affaires de l'Irak et de la Syrie?" En quoi cela vous regarde? La République islamique d'Iran a réussi à neutraliser les plans des États-Unis dans la région», a dit M. Khamenei lors de ce discours prononcé dans la ville sainte de Mashhad (nord-est) et retransmis par la télévision d'État.

Il a ensuite affirmé que ce «plan» des États-Unis consistait à «créer des groupes oppresseurs et rebelles comme Daech (acronyme du groupe État islamique, NDLR) pour éloigner l'esprit des peuples de la région du régime usurpateur sioniste (Israël, NDLR) et de les occuper avec des conflits internes».

L'Iran soutient les gouvernements syrien et irakien en envoyant depuis plusieurs années des «conseillers militaires» et des «volontaires» iraniens, mais aussi afghans et pakistanais dans ces pays pour combattre les groupes jihadistes et rebelles.

La présence de l'Iran dans les pays de la région est violemment dénoncée par les États-Unis, les pays européens comme la France et le Royaume-Uni ainsi que par l'Arabie saoudite et Israël.

«Nous y sommes allés à la demande des gouvernements et des peuples» de ces pays, a affirmé M. Khamenei, en soutenant que «toutes les aides apportées» avaient été décidées «après mûrs calculs et réflexion».

«Sans aucun doute, les États-Unis n'atteindront pas leurs objectifs dans la région, et grâce à Dieu, nous atteindrons les nôtres», a-t-il ajouté.