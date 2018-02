Annexion des colonies: les États-Unis n'ont pas discuté avec Israël, affirme Washington

Les affirmations selon lesquelles ces discussions sont en cours «sont fausses», a réfuté Josh Raffel, un porte-parole de la Maison-Blanche qui travaille avec Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump en charge de ce dossier au sein de l'administration américaine. «Les États-Unis et Israël n'ont jamais discuté d'une telle proposition et le président reste focalisé sur son initiative de paix israélo-palestinienne».