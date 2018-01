Le Pentagone veut de la discrétion sur l'ampleur du problème taliban

Les États-Unis mènent la guerre la plus longue de leur histoire en Afghanistan, et le Pentagone préfère être discret sur la proportion croissante du territoire occupée par les talibans qu'ils combattent depuis plus de 16 ans.

Mardi, le SIGAR - l'organisme public chargé de contrôler l'action américaine en Afghanistan - a révélé que le Pentagone lui avait interdit de publier, contrairement à ce qui s'est fait précédemment, le nombre de districts contrôlés par les rebelles et la proportion de la population afghane se trouvant plus ou moins sous leur autorité.

Le gouvernement américain a parfois publié ces chiffres pour montrer le terrain gagné par les troupes afghanes et l'influence croissante du pouvoir central de Kaboul soutenu à coups de milliards de dollars.

Le SIGAR, dont les rapports sont souvent fort critiques, s'est dit perturbé par cette demande.

Développement troublant

«Ce développement est troublant pour plusieurs raisons, mais la principale étant que c'est la première fois que l'on a ordonné au SIGAR de ne pas publier des informations qui sont classées «non-secrètes» destinées au contribuable américain», écrit John Sopko, le contrôleur général, dans le rapport trimestriel du SIGAR.

Le Pentagone affirme que ce n'est pas lui qui a demandé à ce que cette information ne soit pas publiée mais la force de l'OTAN toujours présente en Afghanistan. Cette force est sous commandement américain et les États-Unis assurent une partie essentielle de la mission.

«Dans ce cas précis c'est "soutien résolu" de l'OTAN qui, en tant qu'autorité primaire de classification, a décidé de la classification qui restreint l'accès public à cette information», a affirmé le porte-parole du Pentagone Mike Andrews.

Le Pentagone a aussi demandé au SIGAR - et ce pour la première fois depuis 2009 - de ne pas publier non plus le nombre de tués et de blessés des forces de sécurité afghanes.

Si le Pentagone décide de cacher ces statistiques ce n'est évidemment pas parce que tout va de mieux en mieux.

«Historiquement, le nombre de districts contrôlés ou sous l'influence du gouvernement a baissé depuis que SIGAR a commencé à publier les chiffres, tandis que le nombre de districts contrôlés ou sous l'influence des rebelles a augmenté, une donnée qui ne devrait qu'accentuer l'inquiétude que suscite le fait de cacher les chiffres et de les retirer de la discussion publique», souligne John Sopko.

Malgré l'annonce d'une nouvelle stratégie par le président Donald Trump, qui ne s'éloigne guère de celle de son prédécesseur Barack Obama, les talibans - et de plus en plus souvent la branche afghane du groupe État islamique - semblent avoir l'initiative sur le terrain.

Pas de dialogue avec les talibans

À cela s'ajoute les lourdes pertes des forces gouvernementales que ce soit la police ou l'armée, la corruption qui pèsent sur le moral et conduisent à de nombreuses désertions.

Les attentats se sont multipliés ces derniers mois y compris à Kaboul, qui est pourtant censée être une véritable forteresse avec ses nombreux barrages, ses murs anti-explosion et une forte présence des forces de l'ordre.

Malgré ce dispositif les talibans ont réussi samedi à mener un attentat meurtrier (il a fait plus de 100 morts) en plein coeur de la capitale en dissimulant des explosifs dans une ambulance.

Cette attaque intervient quelques jours après l'attaque de l'hôtel Intercontinental, dans laquelle quatre Américains ont été tués, et celle visant l'ONG Save the children à Jalalabad.

Lundi, au moins 11 soldats sont morts dans l'attaque de l'Académie militaire d'Afghanistan à Kaboul, revendiquée, elle, par le groupe État islamique (EI)

Face au carnage de samedi, le président américain a exclu lundi toute discussion avec les talibans à ce stade.

«Nous ne sommes pas prêts à parler à ce stade», a lancé M. Trump lors d'une réunion à la Maison-Blanche en présence des ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU.

«Ils tuent des gens de partout, des innocents, ils font exploser des bombes au milieu des enfants, au milieu des familles, ils tuent à travers tout l'Afghanistan», a-t-il poursuivi.

«Nous ne voulons pas parler avec les talibans. Le moment viendra peut-être mais cela va prendre longtemps», a-t-il ajouté.