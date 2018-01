Syrie: un temple de 3000 ans endommagé par des raids turcs

Consultez notre dossier complet sur les tumultes, conflits et guerres qui ont suivi le «Printemps arabe». »

Le temple d'Aïn Dara, qui date de «l'ère araméenne» (environ 1300-700 avant J.-C.), se trouve dans l'enclave d'Afrine, cible depuis plus d'une semaine d'une offensive turque, et a été touché vendredi par des frappes aériennes, a précisé l'observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

«L'ampleur des destructions est de 60%», estime le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Le site de 50 hectares, découvert en 1982, est célèbre pour ses «lions en basalte, imposants et exceptionnels, et des fresques sculptées dans la pierre», indique l'ancien directeur général des Antiquités et Musées de Syrie, Maamoun Abdelkarim.

«Trois mille ans de civilisation, détruits en une frappe aérienne», déplore l'expert contacté par l'AFP.

Condamnant «les attaques turques contre les sites archéologiques d'Afrine», la Direction générale des Antiquités et Musées a confirmé «la destruction du temple de Aïn Dara, l'un des édifices archéologiques les plus importants construits par les Araméens en Syrie», dans un communiqué sur son site internet.