Attentat à Kaboul: tolérance zéro pour ceux qui soutiennent les talibans

« Tous les pays qui soutiennent la paix en Afghanistan ont l'obligation de prendre des mesures décisives pour mettre fin à la campagne de violence des talibans », qui ont revendiqué cette nouvelle attaque, a déclaré le secrétaire d'État américain Rex Tillerson dans un communiqué.

Il n'a pas nommé de pays particulier, mais Washington accuse de plus en plus vivement le Pakistan voisin d'être trop complaisant à l'égard de groupes insurgés comme les talibans afghans ou leurs alliés du réseau Haqqani. Le président Donald Trump a dénoncé début janvier les « mensonges » et la « duplicité » d'Islamabad dans sa lutte contre le terrorisme, et les États-Unis menacent désormais de suspendre jusqu'à deux milliards de dollars d'aide.

L'explosion d'une ambulance piégée dans le centre de Kaboul a semé la terreur et la désolation dans l'un des quartiers les plus animés de la capitale afghane. « L'utilisation par les talibans d'une ambulance comme arme pour attaquer des civils est un acte de mépris inhumain à l'égard des Afghans et de tous ceux qui travaillent pour ramener la paix dans le pays, ainsi qu'une violation des règles internationales les plus basiques », a déploré Rex Tillerson.