Afghanistan: le Pentagone ouvre une enquête sur une vidéo controversée

L'incident n'est visible que quelques secondes sur cette vidéo de trois minutes à laquelle a été ajouté un fond sonore de musique hip-hop. Le tout est un montage de séquences apparemment filmées par des caméras montées sur des casques et montrant des soldats des forces spéciales à l'oeuvre en Afghanistan.

La très brève séquence montre un véhicule blindé doublant un camion sur une route de campagne. On y voit le bras d'une personne portant des gants et une tenue de camouflage pointer un fusil sur le camion. L'image suivante montre la vitre du conducteur éclatée.

La vidéo ne montre pas ce qui arrive au chauffeur du camion.

«La vidéo amateur mise en ligne sur un site public nous inquiète beaucoup», a indiqué le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le commandement central (CENTCOM), dans un communiqué.

«La vidéo en question n'est ni officielle, ni autorisée, ni représentative du professionnalisme des soldats du Commandement central», ajoute le communiqué. «Nous ouvrons une enquête sur cette vidéo et nous prendrons les mesures appropriées à l'issue de cette enquête».

Selon le site Politico, la vidéo a été mise en ligne sur YouTube sous le titre: «Happy Few Ordnance Symphony». Elle a été rapidement retirée mais reste visible sur d'autres sites.

Le commandant du CENTCOM, le général Joe Votel, a indiqué avoir visionné la vidéo. «Je suis déçu, et je crains que le peuple américain, nos partenaires de la coalition internationale, le gouvernement afghan et le peuple afghan en tirent la conclusion que les soldats américains sont insensibles et indifférents aux horreurs de la guerre et aux souffrances des innocents piégés par ce conflit», a-t-il indiqué dans un communiqué.

D'autres séquences de la vidéo montrent des soldats tirant à la mitrailleuse sur des immeubles et dans la campagne, et des commandos effectuant des tirs de mortiers ou lançant des roquettes. À aucun moment on ne voit un combattant ennemi.

Un des soldats a fixé un autocollant «Trump» sur le blindage qui le protège, signe que la vidéo a été tournée récemment.