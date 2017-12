Yémen: raids meurtriers contre des zones rebelles après un tir de missile sur Riyad

Riyad dirige depuis 2015 une coalition militaire qui intervient, notamment par les airs, contre les rebelles Houthis au Yémen. Ceux-ci occupent de larges pans du pays - dont la capitale Sanaa - depuis qu'ils en ont chassé les forces progouvernementales.

L'Arabie saoudite accuse son grand rival régional, l'Iran, de soutenir militairement les Houthis, ce que Téhéran a de nouveau «fermement» démenti.

Pour la deuxième fois en moins de deux mois, les Saoudiens ont intercepté mardi un missile balistique tiré du Yémen en direction de leur capitale, accusant immédiatement les Houthis et l'Iran, à l'instar de leur allié américain.

Mercredi, dans le fief rebelle de Saada (nord), non loin de la frontière saoudienne, 11 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne de la coalition, selon un chef tribal local et la télévision Al-Massira, contrôlée par les Houthis.

La coalition a par ailleurs mené mercredi aussi des raids aériens contre des positions des Houthis près de Sanaa, d'après des témoins et une source de la Sécurité proche des rebelles. Des sources à Sanaa n'étaient pas en mesure de dire s'il y avait des victimes.

L'agence de presse Saba, proche de la rébellion, a de son côté affirmé que 38 personnes, dont des femmes et des enfants, avaient été tuées ou blessées dans une série de frappes menées ces dernières heures dans plusieurs secteurs du pays.

Ce bilan, qui n'a pu être confirmé de source indépendante, n'inclut pas les 11 tués à Saada, un chiffre fourni ultérieurement.

«Aucune relation d'armement»

L'implication de l'Arabie saoudite au Yémen a été décidée en 2015 par un fils du roi Salmane, Mohammed ben Salmane, devenu depuis prince héritier et le nouvel homme fort du royaume.

Signe de la sensibilité de la question yéménite en Arabie saoudite, un résident citoyen d'un pays arabe a été arrêté mercredi après avoir «félicité» sur Twitter les Houthis pour leur tir de missile d'après l'agence officielle SPA citant le parquet.

Ce missile avait été qualifié «d'Irano-Houthi» par Riyad et l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, s'était empressée d'accuser Téhéran de violation de l'embargo sur la fourniture d'armes au Yémen.

«Nous n'avons aucune relation d'armement avec le Yémen (...)», a répondu mercredi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi, selon l'agence Isna.

Selon Téhéran, le blocus imposé par la coalition au Yémen, renforcé après le tir d'un premier missile balistique vers Riyad début novembre, rend impossible toute livraison d'armes.

Ce renforcement avait suscité l'inquiétude des organisations humanitaires quant à la situation déjà catastrophique au Yémen, où le conflit a fait plus de 8750 morts, dont de nombreux civils, selon l'ONU.

En outre, plus de 2000 personnes sont mortes du choléra dans ce pays qui traverse «la pire crise humanitaire de la planète», d'après les Nations unies.

«Pas de partenaire»

Le blocus a depuis été allégé à la suite de fortes pressions internationales.

La coalition menée par Riyad a ainsi assuré mercredi que le port de Hodeida, sur la mer Rouge, resterait ouvert «pour une période de 30 jours» pour l'aide humanitaire et les bateaux commerciaux transportant notamment nourriture et carburant.

Le porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki, a déclaré lors d'une conférence de presse à Riyad qu'elle autorisait l'entrée de trois grues supplémentaires dans le port de Hodeida.

Il a qualifié de «grave escalade» la poursuite des tirs de missiles. Il a aussi affirmé que plus de 80 missiles balistiques avaient été tirés en direction de l'Arabie saoudite depuis le début de son intervention au Yémen et que plus de 65 000 «projectiles de guerre» étaient tombés en territoire saoudien. Le porte-parole a d'autre part assuré que la coalition avait tué plus de 11 000 rebelles Houthis depuis mars 2015.

Alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient, l'actuel président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi a affirmé qu'il n'y aurait pas de dialogue tant que les insurgés ne déposeraient pas les armes.

«Nous n'avons pas de partenaire avec qui on pourrait parvenir à la paix», a-t-il déclaré lors d'une rencontre mardi soir avec des ambassadeurs à Riyad, où il est en exil.

Dans un appel lancé mardi, environ 350 personnalités mondiales, dont des prix Nobel, ont souligné «la responsabilité particulière» dans la crise yéménite «de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni», à la fois «membres permanents du Conseil de sécurité (...) et principaux fournisseurs d'armes à l'Arabie saoudite (...)».