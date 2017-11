Tir de missile en Arabie: Washington dénonce l'Iran

Par ce comportement, «le corps des Gardiens de la révolution islamique viole simultanément deux résolutions de l'ONU», ajoute dans un communiqué la diplomate qui a rang de ministre dans l'administration américaine.

«Quiconque détient des informations doit les transmettre afin de tenir l'Iran responsable de son soutien à la violence et au terrorisme dans la région et le monde», a poursuivi Mme Haley. «Les États-Unis sont engagés à tout faire pour s'opposer aux actions déstabilisatrices de l'Iran et ne fermeront pas les yeux face aux violations graves du droit international par le régime iranien», a précisé l'ambassadrice.

L'Iran a rejeté les affirmations du prince héritier d'Arabie saoudite accusant Téhéran d'«agression militaire directe» après un tir samedi de missile des rebelles houthis du Yémen sur le territoire saoudien. Ce missile a été intercepté et détruit dans le secteur de l'aéroport international de Riyad, selon les autorités saoudiennes.

L'Arabie saoudite a accusé l'Iran de fournir des équipements militaires clandestinement aux rebelles houthis.

Téhéran a démenti apporter de l'aide à ces rebelles chiites dans leur guerre contre les forces gouvernementales yéménites soutenues depuis 2015 par une coalition de pays sunnites dirigée par Ryad.

Le conflit a fait plus de 8650 morts et quelque 58 600 blessés, dont de nombreux civils, et provoqué «la pire crise humanitaire au monde», selon l'ONU.