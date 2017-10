Un adolescent se fait exploser à Kaboul: au moins 4 morts

«L'attentat a été perpétré par un kamikaze à pied, un garçon dont nous pensons qu'il était âgé de 14 ou 15 ans», a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish, qui a ensuite estimé son âge à «12 ou 13 ans».

L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique via le compte Telegram de son canal de propagande Amaq.

Selon le ministère de l'Intérieur, quatre personnes ont été tuées et une quinzaine blessées. Mais ce bilan pourrait s'alourdir, d'après les reporters de l'AFP venus rapidement sur les lieux, qui ont vu de nombreux corps à terre.

Le jeune kamikaze, qui avait été initialement annoncé à moto, s'est fait exploser au deuxième barrage de contrôle fermant la «zone verte», qui abrite des institutions internationales et la plupart des ambassades occidentales, protégée par de hauts murs de béton.

L'attentat s'est produit vers 16H00 (7h30 à Montréal), à l'heure de la sortie des bureaux, au milieu des piétons et des cyclistes.

La cible de l'attentat pourrait cependant être le bureau du protocole du ministère de la Défense, selon son porte-parole Dawlat Waziri.

L'air a été aussitôt envahi de poussière et d'une fumée très dense. Civils et policiers se sont rués sur le site pour évacuer les victimes, ont rapporté les photographes de l'AFP.

«J'étais à 100 mètres quand l'explosion s'est produite, j'ai accouru sur place et j'ai vu plusieurs personnes gisant dans leur sang», a rapporté un témoin de la scène à la télévision Tolo, dont les locaux sont adjacents du site. «C'était horrible».

Deuxième point de contrôle

Le quartier et la route principale y conduisant ont été entièrement bouclés par les forces de l'ordre, alors que de très nombreuses sirènes d'ambulances se précipitant sur place témoignaient de la mobilisation des services de secours.

Selon le général Waziri, le kamikaze «a franchi le premier barrage de contrôle mais il a été arrêté au deuxième et s'est fait exploser».

«Nous ne savons pas quelle était la cible, mais l'attentat s'est produit à quelques mètres des bureaux du protocole du ministère de la Défense, sans faire de victimes parmi le personnel», a-t-il poursuivi, sans préciser si ces bureaux avaient été endommagés.

Une source occidentale proche du site a également estimé que cette antenne pouvait être la cible du kamikaze.

Il s'agit du premier attentat contre le quartier diplomatique de la capitale afghane, cinq mois exactement après l'attentat au camion piégé du 31 mai, qui avait fait 150 morts et 400 blessés.

La sécurité a pourtant été fortement renforcée dans Kaboul depuis cette attaque et particulièrement dans ce quartier, à la demande des délégations étrangères. De nombreux check-points ont été dressés ainsi que des portiques interdisant le passage des camions.

Les talibans et le groupe État islamique ont revendiqué récemment une série d'attaques à Kaboul et en province contre des objectifs militaires et une mosquée.