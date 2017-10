Afghanistan: une nouvelle attaque tue au moins 50 soldats

Selon le ministère de la Défense, «plus d'une soixantaine de soldats se trouvaient sur la base, 43 ont été tués, neuf blessés et six sont portés disparus. Dix assaillants ont été tués» dans cette opération conduite en pleine nuit à l'ouest de Kandahar.

Un responsable provincial a cependant avancé un bilan de «50 morts et 20 blessés».

Une source locale a estimé sous couvert d'anonymat que les assaillants ont pu bénéficier de complicités à l'intérieur de cette base, modeste et excentrée, les soupçons se portant naturellement sur les «six disparus».

L'attaque s'est produite à 02H50 du matin (22h20 GMT), au moyen d'au moins un Humvee (véhicule militaire) bourré d'explosifs déclenchés à l'entrée de la base de Chashmo, dans le district de Maiwand.

«Nous essayons de vérifier s'il y en avait plusieurs. Malheureusement, il ne reste rien du camp. Tout a brûlé», a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère, le général Dawlat Waziri.

Dans un message, les talibans ont revendiqué l'opération, affirmant avoir utilisé «deux Humvee et tué les 60 soldats (présents)».

«Les dernières attaques sont un message clair aux Américains et au gouvernement de Kaboul qui ne nous font pas peur avec leur soi-disant nouvelle stratégie» a indiqué leur porte-parole pour le sud, Qari Yusuf Ahmadi, précisant: «Nous allons continuer».

L'armée américaine qui compte près de 11 000 hommes en Afghanistan a annoncé le renfort d'au moins 3000 soldats supplémentaires.

Les forces américaines à Kaboul ont d'ailleurs indiqué à l'AFP avoir conduit jeudi «un raid aérien lors d'une opération dans le district de Maiwand, sous le commandement des autorités anti-terroristes».

Le porte-parole n'a pas précisé si ce raid avait eu lieu avant ou après l'attaque des talibans.

Humvee volés

La base de Maiwand, isolée, est située à 80 km à l'ouest de Kandahar et à une vingtaine de km de la limite avec le Helmand, la «province du pavot» dont les talibans contrôlent les deux tiers du territoire.

Cette attaque est la troisième en 48 heures dans le sud et sud-est du pays. Elle porte le bilan officiel des victimes à plus de 120 morts et 250 blessés au moins depuis mardi, en majorité des membres des forces de l'ordre.

À chaque fois, les talibans ont recouru à un ou plusieurs Humvee piégés, volés aux forces de sécurité, qu'ils ont fait sauter pour s'ouvrir la voie ou détruire leur cible.

«Malheureusement, les talibans ont accès à des véhicules blindés», a reconnu le général Waziri, expliquant qu'ils en avaient capturé «un certain nombre» lors de la brève chute de Kunduz dans le nord, en octobre 2016, notamment.

Ce fut également le cas dans le Helmand l'automne dernier où les insurgés avaient mis la main sur des dizaines de humvee profitant de la déroute de l'armée et des nombreuses désertions.

Les talibans ont également mené jeudi un nouveau raid dans un district de Ghazni (sud de Kaboul) déjà attaqué mardi, tuant deux policiers.

Au moins 25 personnes avaient péri dans la première attaque.

Simultanément, une opération d'envergure conduite avec trois véhicules piégés avait visé un complexe de la police à Gardez, capitale de la province de Paktiya dans le sud-est faisant selon un bilan officiel plus de 60 morts et 230 blessés.

Soldats et policiers afghans, souvent peu entraînés et mal équipés, continuent de payer le prix fort de leur engagement. Les autorités ne dévoilent pas leurs pertes mais le Sigar, l'organisme du Congrès américain qui surveille les dépenses des États-Unis en Afghanistan, les a souvent jugées «choquantes» et «insoutenables».

Les talibans qui ont enregistré peu de gains et aucune victoire marquante au cours de leur «offensive de printemps», lancée fin avril, sont en revanche chez eux dans de nombreux districts du sud et du sud-est, frontaliers du Pakistan.