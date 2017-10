Pour Rohani, les É.-U. sont «plus seuls que jamais contre le peuple iranien»

Les États-Unis «sont plus seuls que jamais dans leurs complots contre le peuple iranien», a estimé vendredi le président iranien Hassan Rohani en réaction à la nouvelle «stratégie» américaine vis-à-vis de Téhéran dévoilée par le président américain Donald Trump.

«Aujourd'hui les États-Unis sont plus seuls que jamais face à l'accord nucléaire et plus seuls que jamais dans leurs complots contre le peuple iranien», a déclaré M. Rohani dans une intervention télévisée.

Il s'exprimait après le refus de M. Trump de «certifier» l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 par l'Iran et le Groupe des Six (Allemagne, Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Russie).

«Les déclarations «de M. Trump» sont un tissu d'insultes et d'accusations sans fondements», a ajouté le président iranien.

Le président américain «n'a pas lu le droit international», a encore dit M. Rohani. «Est-ce qu'un président peut seul annuler un accord multilatéral et international. Apparemment, il ne sait pas que cet accord n'est pas un accord bilatéral entre l'Iran et les États-Unis», a-t-il encore déclaré.

«L'accord nucléaire n'est pas modifiable, on ne peut y ajouter ni un article ni une note», a réaffirmé M. Rohani, «tant que nos intérêts l'exigent, nous resterons dans l'accord nucléaire et nous coopérerons avec l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), mais si un jour nos intérêts ne sont pas satisfaits, nous n'hésiterons pas une seule seconde et nous réagirons.»