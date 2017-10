Nucléaire iranien: Paris, Londres et Berlin «préoccupés» par la décision américaine

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont dits vendredi soir «préoccupés par les implications» de la décision du président américain Donald Trump de ne pas «recertifier» l'accord sur le nucléaire iranien.

«Nous, chefs d'État et de gouvernement de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, prenons note de la décision prise par le Président Trump de ne pas recertifier, devant le Congrès, le respect par l'Iran» de l'accord et «nous sommes préoccupés par les implications qui pourraient en résulter», ont indiqué les trois pays dans un communiqué commun.

Les trois pays soulignent être «fermement attachés» à cet accord de 2015 par lequel l'Iran s'était engagé à ne pas développer d'arme nucléaire en échange d'une levée progressive des sanctions économiques des grandes puissances.

«Nous encourageons l'Administration et le Congrès américains à prendre en compte les implications que leur décision aurait pour la sécurité des États-Unis et de leurs alliés, avant de prendre toute mesure susceptible de porter atteinte» à l'accord, par exemple d'imposer de nouveau à l'Iran des sanctions déjà levées, poursuivent les trois pays européens.

Ils ajoutent en revanche partager «des préoccupations américaines sur «le programme de missiles balistiques de l'Iran et à ses activités dans la région» et se disent prêts à prendre «de nouvelles mesures adéquates pour traiter ces questions, en étroite coopération avec les États-Unis et tous les partenaires concernés.

«Nous attendons de l'Iran qu'il s'engage dans un dialogue constructif pour cesser les actions de déstabilisation et oeuvrer en vue de solutions négociées», conclut le communiqué.

Donald Trump a appelé vendredi le Congrès à durcir l'accord international qui vise à empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, sans pour autant aller jusqu'à le «déchirer» comme il l'avait promis pendant sa campagne électorale.

M. Trump a annoncé que les États-Unis ne se retireraient pas, mais précisé qu'il ne «certifierait» pas le fait que Téhéran respecte ses engagements, en dépit des assurances de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Menaçant d'annuler la participation des États-Unis «à tout moment», il a appelé les parlementaires américains, mais aussi les autres pays signataires - Russie, Chine, France, Allemagne, Royaume-Uni, à faire preuve de plus de fermeté vis-à-vis de Téhéran.

Riyad salue l'initiative de Trump

Le royaume saoudien a pour sa part salué vendredi la «ferme stratégie» du président américain Donald Trump après sa décision de ne pas «certifier» l'accord international sur le programme nucléaire iranien.

«L'Arabie saoudite soutient et salue la ferme stratégie proclamée par le président Trump à l'égard de l'Iran et de sa politique agressive», a affirmé le gouvernement dans un communiqué obtenu par l'AFP.

Le royaume saoudien réitère à cette occasion son «engagement à travailler avec ses partenaires aux États-Unis et dans le monde pour faire face aux dangers que font peser les politiques iraniennes sur la paix et la sécurité mondiales», ajoute le communiqué.

Selon Riyad, l'Iran a «profité économiquement de la levée des sanctions» après la conclusion de l'accord nucléaire avec les puissances mondiales «pour déstabiliser la région et pour renforcer son programme balistique».