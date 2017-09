La Russie et l'Irak reprennent leurs liaisons aériennes après 13 ans

Les liaisons aériennes directes entre la Russie et l'Irak ont repris dimanche après une interruption de 13 ans en raison de la dégradation de la sécurité dans le pays, ont annoncé les autorités russes.

Un avion d'Iraqi Airways s'est envolé de Bagdad à 10h31 (3h31 HE) et devait se poser à l'aéroport moscovite de Vnukovo à 14h19 (7h19 HE), selon le site internet de l'aéroport russe.

«Le premier vol commercial arrive aujourd'hui. C'est un signal de la part des autorités irakiennes que les ressortissants russes peuvent voyager sans encombre en Irak», a déclaré à l'AFP Serguei Izvolski, porte-parole de l'agence fédérale russe de l'aviation.

Pour l'heure, seule la liaison Bagdad-Moscou a été rétablie, mais les deux pays pourraient ouvrir une ligne en direction de Bassorah, dans le sud de l'Irak, selon lui.

La Russie avait suspendu les liaisons aériennes commerciales avec l'Irak en 2004 en raison de la dégradation de la sécurité dans le pays à la suite du renversement de Saddam Hussein par une coalition emmenée par les États-Unis.