Hajj: les pèlerins lapident les stèles représentant Satan

Agrandir

À l'aube, une foule de pèlerins s'ébranle et avance en direction d'un vaste campement aux pieds du mont Arafat, situé à l'est de La Mecque. Ils lapident la première des trois stèles représentant Satan avec sept cailloux ramassés à Mouzdalifa, sur le chemin entre le mont Arafat et Mina.

AFP