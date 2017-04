Les États-Unis larguent «la mère de toutes les bombes» en Afghanistan

Les États-Unis ont largué contre le groupe État islamique en Afghanistan la plus puissante bombe non-nucléaire qu'ils aient jamais employée, surnommée la «mère de toutes les bombes», pour la plus grande fierté du président américain.

> Réagissez sur le blogue de Richard Hétu«Je suis tellement fier de nos militaires. C'est un nouveau succès», a déclaré Donald Trump à la presse.

«Je leur ai donné carte blanche. (...) Franchement, c'est pour cela qu'ils ont autant de succès ces derniers temps. Si vous comparez ce qu'il s'est passé ces huit dernières semaines à ces huit dernières années, vous verrez qu'il y a une énorme différence», a-t-il ajouté.

La frappe avec la bombe GBU-43, représentant environ onze tonnes de TNT, a visé vers 10h30 une «série de grottes» dans la province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan, où un soldat américain a été tué dans une opération contre les djihadistes le week-end dernier.

Cette énorme bombe guidée par GPS, longue de plusieurs mètres et larguée par la porte arrière d'un avion de transport C-130, n'avait jamais été utilisée au combat auparavant.

Elle a été lâchée en soutien aux forces afghanes et américaines opérant dans la région, selon le Pentagone.

«C'est la plus forte explosion que j'ai jamais vue. L'endroit a été envahi par des flammes très hautes», a déclaré à l'AFP Esmail Shinwari, gouverneur du district d'Achin où la munition a été larguée.

«De lourdes pertes ont été infligées à l'ennemi», a relevé Shahhussain Murtazawi, un porte-parole de la présidence afghane, sur Facebook.

Le capitaine de vaisseau Bill Salvin, porte-parole des forces américaines en Afghanistan, a indiqué «n'avoir aucune raison de penser» que des civils étaient présents au moment de l'explosion.

«La cible a été choisie pour assurer un maximum d'impact contre l'EI tout en évitant des victimes civiles», a-t-il ajouté, précisant qu'une évaluation des effets de la bombe était en cours.

Le général John Nicholson, qui commande les forces américaines en Afghanistan, a estimé que cette bombe était «la bonne munition» pour venir à bout des bunkers et des tunnels de plus en plus utilisés par les djihadistes, «alors que leurs pertes augmentent».

La bombe est connue sous l'acronyme MOAB (Massive Ordnance Air Blast), ou bombe à effet de souffle massif. Elle détonne juste avant de heurter le sol, créant une onde de choc destructrice.