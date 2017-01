Le décret Trump anti-immigration renforce «l'extrémisme»

L'Organisation de la coopération islamique (OCI), qui regroupe 57 États membres, a critiqué lundi le décret anti-immigration du président américain Donald Trump, estimant qu'il renforçait «l'extrémisme» et «le terrorisme».

Dans un communiqué, l'OCI a exprimé sa «profonde inquiétude» après la décision du président américain de suspendre l'entrée aux États-Unis des réfugiés et des ressortissants de sept de ses pays membres (Iran, Irak, Syrie, Somalie, Soudan, Libye et Yémen) pendant une période transitoire de 120 ou 90 jours.

Cette décision frappe «injustement» des réfugiés «fuyant la guerre et la tyrannie dans leurs pays», ajoute l'organisation pan-islamique, estimant qu'une telle mesure «sélective et discriminatoire est de nature à renforcer l'extrémisme (...) la violence et le terrorisme».

L'OCI invite la nouvelle administration américaine à «reconsidérer» sa décision, selon le communiqué mis en ligne sur le site de l'organisation, basée à Jeddah, la capitale économique du royaume saoudien.