Le pape appelle à transformer une Église qui éloigne les jeunes

«Nous commençons une nouvelle rencontre ecclésiale capable d'élargir les horizons, de dilater le coeur et de transformer ces structures qui aujourd'hui nous paralysent, nous séparent et nous éloignent des jeunes, les laissant exposés aux intempéries et orphelins d'une communauté de foi qui les soutienne», a dit le pape François dans son homélie.

AP