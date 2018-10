Les Catalans soulignent l'anniversaire du référendum séparatiste

Les militants séparatistes catalans radicaux ont mené des actions coup de poing lundi en coupant routes et voies ferrées, et mis la pression sur le gouvernement régional indépendantiste pour le premier anniversaire du référendum d'autodétermination rejeté par Madrid.

« Ni oubli, ni pardon », « on a voté et on a gagné » ou « Torra démission », en référence au président régional, Quim Torra. Environ 500 personnes ont manifesté à la mi-journée à Barcelone à l'appel des Comités de défense de la République (CDR), coupant certains axes névralgiques de la ville.

« Nous voulons montrer [aux dirigeants catalans] qu'ils sont là grâce au peuple et que nous avons le pouvoir. S'ils ne font rien, nous agirons », a déclaré à l'AFP Ana Sarabia, 48 ans.

En tout début de matinée, des centaines de membres des CDR, le visage masqué, avaient bloqué les voies de chemin de fer en gare de Gérone, à 100 kilomètres au nord-est de Barcelone, interrompant temporairement la circulation du train à grande vitesse reliant Figueras à Barcelone.

Les autoroutes A7, en direction de Valence, et A2, en direction de Madrid, ont elles aussi été bloquées. Les militants des CDR ont également enlevé le drapeau espagnol du siège du gouvernement catalan à Gérone. « Voilà un an, nous proclamions la république... passons à l'action », ont-ils dit sur leur compte Twitter.

Tensions entre indépendantistes

Ces actions coup de poing, qui interviennent quelques heures avant la principale manifestation organisée à 18 h 30 (12 h 30, heure de Montréal) à Barcelone pour l'anniversaire du 1er octobre, soulignent les divisions au sein des militants séparatistes, dont les plus radicaux, comme les CDR, reprochent au gouvernement régional de Quim Torra, pourtant indépendantiste pur et dur, de ne pas braver l'autorité de l'État espagnol.

Samedi, des militants radicaux avaient affronté la police régionale, contrôlée par l'exécutif de Quim Torra, à Barcelone dans des heurts qui ont fait une trentaine de blessés. La CUP, parti séparatiste d'extrême gauche, avait ensuite réclamé la démission du responsable de l'Intérieur du gouvernement régional, Miquel Buch, qui leur avait reproché leur recours à la violence.

Dans ce contexte de divisions, Quim Torra a salué lundi l'action des CDR « qui font bien de mettre la pression ».

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell, a rétorqué en disant que « tout le monde devait contribuer de par son rôle institutionnel à appeler à la sérénité et à l'ordre » public.

« Tout a commencé le 1er octobre et tout nous ramène au 1er octobre. C'est le moment où nous avons décidé collectivement et démocratiquement notre autodétermination, la plus grande chose qu'un peuple puisse faire quand il est libre », a poursuivi Torra.

Le 1er octobre 2017, les indépendantistes catalans étaient parvenus à organiser un référendum, strictement interdit par Madrid et marqué par des violences de la police nationale venue empêcher le vote, dont les images avaient fait le tour du monde.

Selon les organisateurs de ce vote, déclaré illégal, 2,3 millions d'électeurs, sur un total de 5,5 millions, y avaient participé, et 90 % avaient dit « oui » à une république catalane indépendante.

« Rien à célébrer » pour le gouvernement

Ce référendum fut « un acte illégal, comme l'a dit la justice, et qui n'eut aucune conséquence juridique. Le 1er octobre est un jour de triste mémoire, il n'y a rien à célébrer », a réagi la porte-parole du gouvernement Isabel Celaa.

Elle a toutefois jugé que les violences policières lors du référendum avaient « porté gravement atteinte à la réputation de l'Espagne ».

Le référendum du 1er octobre 2017 avait été suivi le 27 d'une proclamation d'indépendance unilatérale de la Catalogne par les députés séparatistes au parlement régional.

Le gouvernement espagnol, alors dirigé par le conservateur Mariano Rajoy, avait immédiatement mis la région sous tutelle, dissout le parlement, destitué le gouvernement régional et convoqué de nouvelles élections à l'issue desquelles les indépendantistes ont conservé leur majorité.

Comme l'ancien président Carles Puigdemont, exilé en Belgique, une partie des membres du gouvernement régional se sont enfuis à l'étranger, tandis que d'autres ont été incarcérés.

Le procès des dirigeants séparatistes inculpés pour rébellion et qui risquent jusqu'à 25 ans de prison doit s'ouvrir en janvier prochain.